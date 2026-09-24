Η AUKUS αναπτύσσει έναν νέο στόλο καινοτόμων υποβρυχίων και αυτόνομων υποβρύχιων δυνατοτήτων - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Η διεξαγωγή του πολέμου αλλάζει πλέον με γοργούς ρυθμούς. Σε βαθμό που να εξαπολύει τορπίλες ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη»:

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς ο εξοπλισμός των καπιταλιστικών κρατών μπροστά σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση για το μοίρασμα αγορών, πρώτων υλών, δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Στο πλαίσιο δοκιμής το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσε για πρώτη φορά αμερικανική τορπίλη από μη επανδρωμένο υποβρύχιο, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως σημαντική εξέλιξη για την ευρωατλαντική «ασφάλεια» και τις ναυτικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Οπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, εκτοξεύτηκε τορπίλη βαρέος τύπου από μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος μήκους 40 ποδιών, βρετανικής κατασκευής, με την ονομασία «XV Excalibur».

Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο ή οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τορπίλη από μη επανδρωμένο υποβρύχιο.

Το γεγονός αναδεικνύει τη συνεργασία στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία), προσέθεσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, σημειώνοντας ότι η AUKUS αναπτύσσει έναν νέο στόλο καινοτόμων υποβρυχίων και αυτόνομων υποβρύχιων δυνατοτήτων, «με στόχο την αποτροπή αντιπάλων σε βάθος χρόνου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική στιγμή στην πορεία μας προς τη δημιουργία ενός υβριδικού Ναυτικού», δήλωσε ο υφυπουργός Αμυνας, αναφερόμενος στον συνδυασμό επανδρωμένων πλοίων με μη επανδρωμένα και αυτόνομα σκάφη. Οπως είπε, αυτό θα βοηθήσει στην προστασία του Βόρειου Ατλαντικού, «ιδίως έναντι εκείνων των χωρών που επιθυμούν να μας βλάψουν, όπως η Ρωσία».

Επίσης, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία πραγματοποίησαν κοινή δοκιμή του «Excalibur» το 2025, στο πλαίσιο της άσκησης «Talisman Sabre».

Γερμανία και Ινδία έτοιμες να υπογράψουν συμφωνία για υποβρύχια

Η Γερμανία είναι έτοιμη να υπογράψει μια συμφωνία με την Ινδία, εκτιμώμενης αξίας 8 δισ. δολαρίων, για την κατασκευή υποβρυχίων, δήλωσε ο Γερμανός απεσταλμένος Γιάσπερ Βικ, καθώς οι δύο χώρες «εμβαθύνουν τους αμυντικούς και περιφερειακούς δεσμούς τους εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Η κατασκευή των σκαφών στην Ινδία απαιτεί την ενσωμάτωση πολυάριθμων εξαρτημάτων, και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία σε όπλα και άλλα συστήματα.

Η «Thyssenkrupp Marine Systems» της Γερμανίας και η κρατική ινδική «Mazagon Dock Shipbuilders» συνεργάζονται για την κατασκευή 6 υποβρυχίων στην Ινδία, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το «Bloomberg».

Ινδία και Γερμανία επενδύουν σημαντικά στις Ενοπλες Δυνάμεις τους, εξαιτίας του «μη φιλικού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Το Βερολίνο έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς στην «αμυντική συνεργασία» με την Ινδία και στις εξαγωγές «αμυντικού» υλικού, και είναι πλέον περισσότερο διατεθειμένο να χορηγεί άδειες στην Ινδία και να μεταφέρει τεχνολογία. Από την πλευρά του το Νέο Δελχί μειώνει τη μακροχρόνια εξάρτησή του από εξοπλισμούς της Ρωσίας.

Επίσης η Γερμανία έχει διευρύνει τη συνεργασία με την Ινδία σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχοντας σε αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις και αναπτύσσοντας έναν αξιωματικό - σύνδεσμο στο Indo-Pacific Information Fusion Cell στο Νέο Δελχί, με στόχο τη «βελτίωση της θαλάσσιας επίγνωσης» σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό.