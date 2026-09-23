Οργανωμένη κακοκαιρία έρχεται στη χώρα μας από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Αρχίζει και περιορίζεται αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά και νότια. Αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, βελτιώνεται ο καιρός με ηλιοφάνεια και άνοδο του υδραργύρου, όμως από την Παρασκευή μας έρχεται ένα πολύ οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο όμως είναι ικανό να αφήσει προβλήματα και μεγάλο όγκο νερού.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, θα στροβιλιστεί πάνω από τη χώρα μας για αρκετές ημέρες, θα βαθύνει αρκετά και θα συνοδευτεί από μεγάλο όγκο νερού, ιδιαίτερα για την δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

Σήμερα, η ημέρα ξεκινάει με αρκετή ψύχρα προς τη βόρεια Ελλάδα, με μονοψήφιες τιμές. Η χώρα σήμερα χωρίζεται σε δύο τμήματα, από τη μία πλευρά τα ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα με μπόρες και πιθανόν καταιγίδες μέχρι και το απόγευμα και τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές - βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο βοριάς θα κυριαρχήσει και σήμερα στις θάλασσες, ενισχυμένος και προς το βόρειο Ιόνιο θα φθάσει ακόμα και στα 7 μποφόρ και θα υποχωρήσει καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και νότια τμήματα δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, έχει περάσει η διαταραχή και το γυρίζει στον καιρό του βορείου ρεύματος. Κατά τόπους θα έχουμε συννεφιές, οι οποίες θα αφήνουν κάποιες διάσπαρτες βροχές. Μετά τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Ο βοριάς θα κυριαρχήσει με τοπικά ισχυρές εντάσεις, στο ανατολικό και βόρειο τμήμα του νομού. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Προς την πλευρά της Χαλκιδικής μπορεί να βγουν κάποια φαινόμενα, όμως σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα δεν εμφανίζει αξιόλογο ενδιαφέρον. Θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, θα αρχίσει να ανεβαίνει και ο υδράργυρος (έως και 26 βαθμούς Κελσίου), η ψύχρα όμως και το κρύο θα είναι έντονα νωρίς το πρωί.

Την Παρασκευή ξεγλιστράει από τα ανατολικά μία πιο ψυχρή αέρια μάζα και θα σχηματίσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο την Παρασκευή θα ασκήσει μεγάλη πίεση προς τη δυτική Ελλάδα και θα δώσει μεγάλο όγκο νερού.

Το Σάββατο, θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας μας, πιο πολύ όμως τα δυτικά, κεντρικά και νότια.

Η Πελοπόννησος θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας, με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται οτι θα έχει μεγάλη δυναμική και φαίνεται οτι θα επηρεαστεί και ο νομός Αττικής τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Θα έχουμε κάποια περάσματα από βροχές και καταιγίδες το απόγευμα στην Αττική. Εκεί που θα βρέξει, θα βρέξει αρκετά, θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmexjweg96h?integrationId=40599y14juihe6ly}