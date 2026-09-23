Για πρώτη φορά, η συνεδρίαση λύεται ουσιαστικά πριν ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων.

Μόλις δέκα λεπτά διήρκεσε σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο.

Στο εδώλιο βρίσκονταν δύο κατηγορούμενοι, ο Παύλος Κουζής και ο Σπυρίδων Πατέρας, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με καταθέσεις συγγενών θυμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, είχε προηγηθεί συνεννόηση ώστε να καταθέσουν δύο συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν. Δικηγόρος ενημέρωσε το δικαστήριο ότι από το προηγούμενο βράδυ είχε προκύψει αδυναμία μετακίνησής τους. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς οι παράγοντες της δίκης είχαν προσέλθει κανονικά για τη συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς τελικά να μπορέσει να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας.