Γιατί ζητούν να κληθούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος

Να κληθούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησαν σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη ο πατέρας και ο νονός και θείος του Νίκου Ναλμπάντη, στο πλαίσιο κατάθεσης τους.

Το γραπτό αίτημα κατατέθηκε στην έδρα από τον δικηγόρο τους κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήγησε ότι πρέπει να κληθούν για θέμα που δεν σχετίζεται με τη βουλευτική τους ιδιότητα.

Συγκεκριμένα ζήτησαν να κληθεί ως μάρτυρας ο κ. Μαρκόπουλος, διότι ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής έχει στην κατοχή του τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε διενεργηθεί. Επίσης ζήτησαν να κληθεί ως μάρτυρας ο Άδωνις Γεωργιάδης, διότι λίγες μέρες μετά το δυστύχημα είχε κάνει την περιβόητη δήλωση: «Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις "ναι, έχουν πρόβλημα τα τρένα"; Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει αύριο άνθρωπος στα τρένα».

Παράδοση στο πεζοδρόμιο!

Στο πλαίσιο της κατάθεσης των μελών της οικογένειας του νεκρού μηχανοδηγού, επίσης, κατατέθηκε αίτημα να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό του Νίκου Ναλμπάντη.

Ο νονός και θείος του θύματος κ. Παναγιώτης Βερζαμάνης κατέθεσε ότι αστυνομικός του παρέδωσε, οκτώ μέρες μετά το δυστύχημα, στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το υπηρεσιακό τηλέφωνο του Νίκου Ναλμπάντη. Συγκεκριμένα κατέθεσε ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα ότι βρέθηκε το υπηρεσιακό τηλέφωνο του μηχανοδηγού και έπειτα μετέβη να το παραλάβει έξω από το νοσοκομείο.

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Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είπε επίσης ότι όλα τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, μετά το δυστύχημα ήταν «πεταμένα» σε έναν χώρο σε Αστυνομικό τμήμα και οι συγγενείς πήγαιναν, έψαχναν και έπαιρναν τα πράγματα των ανθρώπων τους!

Από την εκπαίδευση στην... επισφαλή πράξη

Τέλος ο νονός του Νίκου υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με όσα του έλεγε το θύμα, οι μηχανοδηγοι εκπαιδεύονταν μεν σε συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν υπήρχαν όταν αναλάμβαναν υπηρεσία αλλά ούτε προβλέπονταν στον Γενικό Κανονισμ Κυκλοφορίας.