Χωρίς βιβλία και μαθήματα στις 25/9, αλλά όχι χωρίς απουσίες – Όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές για τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Μια διαφορετική σχολική ημέρα περιμένει τους μαθητές την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Ωστόσο, οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε μία σημαντική λεπτομέρεια, η 25η Σεπτεμβρίου δεν είναι ημέρα αργίας και οι απουσίες καταγράφονται κανονικά.

Προσοχή στις απουσίες – Η παρουσία στο σχολείο είναι απαραίτητη

Παρότι οι μαθητές δεν θα κάνουν τα μαθήματα που προβλέπει το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι μπορούν να μην προσέλθουν στο σχολείο. Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές καλούνται να βρίσκονται στο σχολείο και να συμμετέχουν στις αθλητικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Απουσία μαθητή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταγραφεί στο απουσιολόγιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση για τη διοργάνωση, οι απουσίες της συγκεκριμένης ημέρας δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία απουσίας από το σχολείο.

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Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα μαθημάτων αντικαθίσταται από αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ή και εκτός της σχολικής μονάδας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Επομένως, το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα έχουν μαζί τους τα βιβλία και δεν θα ακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υποχρέωση παρουσίας στο σχολείο. Η φετινή 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα «Άλμα προς το μέλλον» και σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.» Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετάσχουν σε δράσεις που προάγουν τη σωματική άσκηση, την υγεία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή.

«Τρέχω για τη ΖΩΗ» – Η 4η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία

Παράλληλα, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία, με κοινό σύνθημα: «Τρέχω για τη ΖΩΗ». Η δράση επικεντρώνεται στην αξία της ζωής, την υγεία και τη σωματική άσκηση, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις και αξίες. Η 25η Σεπτεμβρίου είναι μια διαφορετική σχολική ημέρα, αφιερωμένη στον αθλητισμό και την κίνηση, όχι ημέρα απουσίας από το σχολείο.

Μια μέρα αφιερωμένη στον σχολικό αθλητισμό

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ «Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των δράσεων πραγματοποιούνται με ευθύνη της σχολικής μονάδας και με ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών. Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και οι δυνατότητες των μαθητών/τριών, οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, η καταλληλότητα του εξοπλισμού, οι επικρατούσες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, η ανάγκη επαρκούς ενυδάτωσης και ανάπαυσης, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής κοινότητας.

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Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην ασφαλή υλοποίηση των αθλητικών και κινητικών δράσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού χώρου τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις, την έγκριση της δράσης, τη συνοδεία και εποπτεία των μαθητών/τριών και την ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων.»

Η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κοινή εμπειρία κίνησης, χαράς, προσπάθειας και συμμετοχής και να υπενθυμίσει ότι ο σχολικός αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σωματική και ψυχική υγεία, στη συνεργασία, στη συμπερίληψη και στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες και να μεριμνήσουν, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και τον Σύλλογο Διδασκόντων, για την οργάνωση και την ασφαλή υλοποίηση των δράσεων.



