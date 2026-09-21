Το «Έγκλημα στο Νείλο» έρχεται από τις 4 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη.

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν το «Έγκλημα στο Νείλο», ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Αγκάθα Κρίστι, στη νέα θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.



Με ένα έργο που έχει πλέον κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στον μύθο της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά και στην ιστορία του διεθνούς κινηματογράφου και θεάτρου, θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του, από τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ένας ιστορικός χώρος της Αθήνας: ο πρώην κινηματογράφος Μπρόντγουαιη της Στοάς Λάλη, που επανασυστήνεται στο κοινό ως Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη, ένας σύγχρονος θεατρικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών και μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές αίθουσες της Αθήνας.





Σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση του Αντώνη Γαλέου, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, η Ελισάβετ Μουτάφη, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Αναστασία Παντούση, η Κατερίνα Μισιχρόνη, ο Ρένος Ρώτας, ο Μενέλαος Χαζαράκης, ο Βαγγέλης Δαούσης, η Χριστίνα Δενδρινού, η Ινώ Πικιώνη και ο Αντώνης Καφετζόπουλος στο ρόλο του του Σέπτιμους Τρόι, επιβιβάζονται στο πολυτελές πλοιάριο που διασχίζει τον Νείλο και ζωντανεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε επιβάτης μπορεί να είναι ύποπτος.





Μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, κρυμμένα κίνητρα και σκοτεινά μυστικά, από την αξεπέραστη πένα της Αγκάθα Κρίστι.

Το έργο

Γραμμένο το 1937 και τοποθετημένο στην Αίγυπτο, το «Έγκλημα στο Νείλο» ανήκει στον κύκλο των ιστοριών του Ηρακλή Πουαρό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο πολυδιαβασμένα και πιο αναγνωρίσιμα έργα της «βασίλισσας του μυστηρίου». Πρόκειται για μια ιστορία έρωτα, ζήλιας και προδοσίας, γεννημένη μέσα από τη γοητεία που άσκησαν στην Αγκάθα Κρίστι τα ταξίδια της στην Αίγυπτο και ο ιδιότυπος, κοσμοπολίτικος κόσμος του Νείλου.

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Σε μια πολυτελή κρουαζιέρα κάτω από τον καυτό αιγυπτιακό ήλιο, ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι του μέλιτος μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν ένας φόνος συνταράσσει την ηρεμία του πλοίου. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι και κανείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να αποκρυπτογραφήσει βλέμματα, μισόλογα, αντιφάσεις και σιωπές, προκειμένου να ενώσει τα θραύσματα μιας υπόθεσης που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.





Η νέα σκηνική εκδοχή του Κεν Λούντβιχ δεν αντιμετωπίζει το έργο μόνο ως έναν κλασικό αστυνομικό γρίφο, αλλά ως ένα σύγχρονο θεατρικό θρίλερ με έντονο ρυθμό, χιούμορ, πάθος και σκοτεινό ανθρώπινο βάθος. Ο ίδιος ο Λούντβιχ, μάλιστα, έχει τονίσει ότι η θεατρική διασκευή ενός τέτοιου μυστηρίου οφείλει να κινείται ασταμάτητα προς τα εμπρός, κρατώντας διαρκώς ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Η εκδοχή του Κεν Λούντβιχ τοποθετεί τον εμβληματικό Πουαρό στο κέντρο της σκηνικής δράσης και, μαζί του, τη χαρά της παρατήρησης, της λογικής, της ανατροπής και της τελικής αποκάλυψης. Εκεί όπου κάθε πρόσωπο είναι ύποπτο και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.





Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα της στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξασφαλίζει τα δικαιώματα της παράστασης, εγκαινιάζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη νέα εποχή του Θεάτρου Άθενς Μπρόντγουαιη.





Το «Έγκλημα στο Νείλο», υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, φιλοδοξεί να μεταφέρει στη σκηνή όχι μόνο τη συναρπαστική πλοκή της Αγκάθα Κρίστι, αλλά και ολόκληρο τον γοητευτικό κόσμο του έργου.

Σε αυτή τη νέα σκηνική ανάγνωση, η παράσταση εξελίσσεται σε μια μεγάλη θεατρική εμπειρία. Η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Μίνου Μάτσα που θα αποδίδεται εντυπωσιακά επί σκηνής με τη συμμετοχή ζωντανής ορχήστρας, η μεγάλης κλίμακας, εντυπωσιακή, σκηνογραφική προσέγγιση του Πάρι Μέξη, τα περίτεχνα κοστούμια εποχής της Ηλένιας Δουλαδίρη και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλλη συνθέτουν ένα θεατρικό γεγονός που συνδυάζει το μυστήριο με τη δύναμη του θεάματος.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ανέβασμα της Αγκάθα Κρίστι, αλλά για τη μεγάλη εναρκτήρια υπερπαραγωγή του νέου Άθενς Μπρόντγουαιη.



Θέατρο Άθενς Μπρόντγουαιη, Αγ. Μελετίου 61Α, Αθήνα

Τηλ: 210 8221250





Συντελεστές



Θεατρική διασκευή: Κεν Λούντβιχ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Κινησιολογία: Άννα Μάγκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άρτεμις Δούρου

Βοηθός Σκηνογράφου: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Βοηθοί Συνθέτη: Ιόλη Σιφονιού, Ελένη Κατσικέα

Φωτογραφίες Γκέλυ Καλαμπάκα

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade Media, Δημήτρης Παπαδόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη





Διανομή



Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Ηρακλής Πουαρό

Ελισάβετ Μουτάφη - Σαλομέ Ότερμπουρν

Μάξιμος Μουμούρης - Συνταγματάρχης Ρέις

Αναστασία Παντούση - Ζακλίν ντε Μπελφόρ

Κατερίνα Μισιχρόνη - Λίνετ Ρίτζγουεϊ

Ρένος Ρώτας - Σάιμον Ντόιλ

Μενέλαος Χαζαράκης - Άτικους Πρέιντ

Βαγγέλης Δαούσης – Ραμσής Πρέιντ

Χριστίνα Δενδρινού – Άνναμπελ Πέντιγκτον

Ινώ Πικιώνη - Ρόζαλι Ότερμπουρν

και στον ρόλο του Σέπτιμους Τρόι ο Αντώνης Καφετζόπουλος



Μουσικοί επί σκηνής:

Γιάννης Αράπης (Κιθάρα), Χρήστος Σπηλιόπουλος (Τρομπόνι),

Κώστας Κλάγκος (Μπάσο), Ορφέας Κυριακίδης (Τύμπανα)





Πρόγραμμα παραστάσεων

από 4 Δεκεμβρίου

Παρασκευή στις 21:00 | Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00 | Κυριακή στις 18:00

***Σύντομα θα ανακοινωθεί εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα 2026 και την Πρωτοχρονιά 2027***



Εισιτήρια εδώ

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Αγ. Μελετίου 61Α, 11251 Αθήνα

Τηλ: 210 8221250