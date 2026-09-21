Είναι CFA Charterholder και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Economics and Finance από το Warwick Business School.

Την ένταξη του Γιάννη Μάσβουλα στο δυναμικό της, στη θέση του Investor Relations Senior Director, ανακοίνωσε η Metlen, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τη στρατηγική της για διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης.

Ο κ. Μάσβουλας θα έχει έδρα το Λονδίνο και θα αναφέρεται στην Group Chief Financial Officer του Ομίλου, Φωτεινή Ιωάννου. Από τη νέα του θέση θα ηγείται των σχέσεων της Metlen με τη διεθνή κοινότητα επενδυτών και αναλυτών, σε μία περίοδο κατά την οποία η εταιρεία ενισχύει τη διεθνή κεφαλαιαγορική της παρουσία.

Η επαγγελματική πορεία του Γιάννη Μάσβουλα

Ο Γιάννης Μάσβουλας προέρχεται από τη Morgan Stanley, όπου κατείχε τη θέση του Executive Director στο τμήμα Equity Research, με αντικείμενο την κάλυψη του κλάδου Metals & Mining. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του παρακολουθούσε μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις στους τομείς των μετάλλων, της εξόρυξης και της βιομηχανίας, παρέχοντας αναλύσεις και επενδυτικές εκτιμήσεις για τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο.

Μεταξύ των θεμάτων στα οποία είχε επικεντρωθεί περιλαμβάνονται η αλυσίδα αξίας του χαλκού, η ανακύκλωση βασικών μετάλλων και η βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς εξελίσσεται η ενεργειακή μετάβαση.

Πριν από τη Morgan Stanley, είχε εργαστεί στις Macquarie Capital, RBC Capital Markets και Deutsche Bank, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στην ανάλυση μετοχών, στις κεφαλαιαγορές και στη διαχείριση κινδύνων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διακριθεί μεταξύ των κορυφαίων αναλυτών του κλάδου, ενώ υπήρξε μέλος της ομάδας Metals & Mining της Morgan Stanley.

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Είναι CFA Charterholder και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Economics and Finance από το Warwick Business School.

Όπως επισημαίνει η Metlen στη σχετική ανακοίνωσή της, η τοποθέτηση του Γιάννη Μάσβουλα ενισχύει περαιτέρω τη διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και την προσπάθεια διεύρυνσης της διεθνούς επενδυτικής του βάσης.