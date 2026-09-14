Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Energy Utility του Κλάδου Ενέργειας της Metlen για περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG και ενίσχυση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Σε συμφωνία για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα προχώρησαν η Metlen και η PETRONAS, σε μια κίνηση που ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreement – SPA) υπεγράφη μεταξύ της Metlen και της PETRONAS, μέσω της θυγατρικής της PETCO Trading (UK) Limited (PTUK), και προβλέπει την προμήθεια έξι φορτίων LNG ετησίως για περίοδο πέντε ετών, με έναρξη το 2027.

Η συνολική ετήσια ποσότητα θα ανέρχεται σε περίπου 0,6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με τα φορτία να προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο Atlantic της PETRONAS. Σε ορίζοντα πενταετίας, η συμφωνία αντιστοιχεί σε περίπου 30 φορτία LNG και συνολική ποσότητα της τάξης των 3 δισ. κυβικών μέτρων.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Energy Utility του Κλάδου Ενέργειας της Metlen για περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG και ενίσχυση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία ενισχύει παράλληλα τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων προμήθειας φυσικού αερίου παραμένει βασική προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

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Μέσω των ολοκληρωμένων ενεργειακών δραστηριοτήτων της και της εδραιωμένης παρουσίας της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, η Metlen συνεχίζει να στηρίζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αποτελεσματική προμήθεια ενέργειας, ενισχύοντας τον ρόλο της στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

Για την PETRONAS, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της για παροχή LNG μέσω της αξιοποίησης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της και των δυνατοτήτων που διαθέτει για την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της. Μέσω της PTUK, η PETRONAS διευρύνει την παρουσία της στις αγορές LNG δυτικά του Σουέζ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου και ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις της με πελάτες σε βασικές αγορές ανάπτυξης.

Νέες ευκαιρίες συνεργασίας στο μέλλον

Η στρατηγική συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Metlen και της PETRONAS, ενώ, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες ευκαιρίες συνεργασίας στο μέλλον.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της Metlen, δήλωσε:

«Η συμφωνία με την PETRONAS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής της Metlen για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG. Επεκτείνοντας τις διεθνείς συνέργειές μας, με έναν κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη στην αγορά LNG, ενισχύουμε περαιτέρω την ευελιξία και την αξιοπιστία του εφοδιασμού, στηρίζοντας τόσο τους πελάτες μας όσο και την ευρύτερη περιφερειακή αγορά, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.»

Από την πλευρά του, ο Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President και CEO του Τομέα Φυσικού Αερίου και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων της PETRONAS, δήλωσε:

«Η συμφωνία με τη Metlen υπογραμμίζει τη δέσμευση της PETRONAS να παρέχει αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις LNG, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες των πελατών μας. Καθώς οι αγορές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις προτεραιότητες της ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής προσιτότητας και της ενεργειακής μετάβασης, η PETRONAS παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου LNG που διαθέτει, των δυνατοτήτων εμπορίας και των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στηρίζουμε τη στρατηγική της Metlen για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της και συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»