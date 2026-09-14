Οι μηχανικοί που εξέτασαν τη ζημιά δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Ένας από αυτούς, βλέποντας τις φωτογραφίες, αναρωτήθηκε: «Πώς στέκεται ακόμη αυτή η γέφυρα;».

Μια σοβαρή ρωγμή σε ένα από τα κύρια χαλύβδινα στοιχεία της γέφυρας Hernando de Soto, από την οποία περνά ο αυτοκινητόδρομος Interstate 40 πάνω από τον Μισισιπή, προκάλεσε το κλείσιμό της μέσα σε λίγες ώρες, στις 11 Μαΐου 2021. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν αποκάλυψαν το μέγεθος του προβλήματος: υπήρχαν άλλες 12 επικίνδυνες ρωγμές, οι οποίες δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι.

Η γέφυρα, που συνδέει το Μέμφις με το Γουέστ Μέμφις, εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 41.000 οχήματα και αποτελεί μία από τις μόλις δύο μεγάλες διαβάσεις του Μισισιπή στην περιοχή.

Κατά την επιθεώρηση, ο ελεγκτής εντόπισε σοβαρή ρωγμή σε ένα από τα δύο βασικά μεταλλικά μέλη της γέφυρας, που έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της κατασκευής.

Η Hernando de Soto είναι μια τοξωτή γέφυρα, όπου τα μεταλλικά μέλη στο κάτω μέρος της κατασκευής λειτουργούν ως αντίβαρο στις δυνάμεις που ασκεί το τόξο προς τα έξω. Η αντοχή τους είναι επομένως καθοριστική για τη σταθερότητα ολόκληρης της γέφυρας.

Οι μηχανικοί που εξέτασαν τη ζημιά δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Ένας από αυτούς, βλέποντας τις φωτογραφίες, αναρωτήθηκε: «Πώς στέκεται ακόμη αυτή η γέφυρα;».

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Το πρόβλημα κρυβόταν στις συγκολλήσεις

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρωγμή πιθανότατα ξεκίνησε από μια συγκόλληση που είχε επισκευαστεί κατά την κατασκευή της γέφυρας. Στη συγκόλληση είχαν δημιουργηθεί ήδη από τότε ρωγμές λόγω της παρουσίας υδρογόνου. Οι ρωγμές παρέμειναν κρυμμένες για δεκαετίες και σταδιακά διευρύνθηκαν, μέχρι που προκάλεσαν τη σοβαρή θραύση που εντοπίστηκε το 2021.

Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι η γέφυρα είχε ελεγχθεί και στο παρελθόν. Το 1982, υπερηχογραφικός έλεγχος είχε εντοπίσει μικρό ελάττωμα στην ίδια συγκόλληση, αλλά δεν είχε αποκαλύψει δύο μεγαλύτερες ρωγμές που βρίσκονταν στο εσωτερικό της.

Μετά το κλείσιμο της γέφυρας το 2021, οι μηχανικοί προχώρησαν σε λεπτομερέστερους ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ρωγμές υδρογόνου σε ακόμη 12 συγκολλήσεις, οι οποίες δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι.

Η υπόθεση είχε, ωστόσο, ένα σημαντικό προηγούμενο. Το 2011, παρόμοια προβλήματα είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο της γέφυρας Sherman-Minton, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές αρχές να ζητήσουν αυστηρότερους ελέγχους σε παλαιότερες γέφυρες που είχαν κατασκευαστεί με χάλυβα τύπου T-1. Μετά το περιστατικό στη Hernando de Soto, το 2021, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων προχώρησε ακόμη περισσότερο, ζητώντας από τις πολιτείες να συμπληρώνουν τους οπτικούς ελέγχους με μη καταστροφικές μεθόδους εξέτασης των συγκεκριμένων συγκολλήσεων.

Με πληροφορίες από spacedaily.com