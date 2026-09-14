Χιλιάδες κόσμου είναι έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λαοθάλασσα χτες κατά την λαϊκή αγρυπνία έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ενώ ίδια εικόνα επικρατεί και σήμερα, από νωρίς το πρωί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο ίδιος αναφερόταν συχνά στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του.

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Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο λαϊκό καλλιτέχνη.

Τα τραγούδια του ακούγονταν από τα μεγάφωνα, ενώ ο κόσμος χειροκροτούσε, τη στιγμή που το φέρετρο έφτανε το απόγευμα της Κυριακής (13/9/), στην εκκλησία, για τη λαϊκή αγρυπνία. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές σε αυτόν τον πρόωρο αποχαιρετισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=44u4_0aJIDM}