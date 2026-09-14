Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου ζητάει να κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα των Εκθέσεων Αναφοράς με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και συντηρήσεις των γεφυρών της Ελλάδας.

Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γέφυρες ανά την Ελλάδα ζητάει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα.

Όπως επισημαίνεται με την ΑΚΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες 1950 έως 1980 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. Οι κανονισμοί με τους οποίους σχεδιάστηκαν κρίνονται παρωχημένοι, ενώ οι γέφυρες δέχονται ολοένα αυξανόμενη τάση κυκλοφοριακού φόρτου και μάλιστα σε μία σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα. Είναι επομένως σαφές ότι για την ασφαλή χρήση τους απαιτείται να αξιολογηθεί άμεσα η δομική και λειτουργική επάρκειά τους και παράλληλα να αναληφθούν δράσεις επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης.

Τονίζεται επίσης ότι με σχετικό Νόμο, από τον Μάρτιο του 2022 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών να εγκρίνει τον κανονισμό που διέπει τις διαδικασίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας, με άνοιγμα μήκους άνω των έξι (6) μέτρων. Καθώς επίσης και ότι συστάθηκε η Διοικητική Αρχή Γεφυρών (ΔΑΓ) με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να συντάσσει και να υποβάλλει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση αναφοράς με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και συντηρήσεις των γεφυρών της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει να κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα των Εκθέσεων Αναφοράς με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και συντηρήσεις των γεφυρών της Ελλάδας που υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σε εξαμηνιαία βάση η Διοικητική Αρχή Γεφυρών.