Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει με 17 βουλευτές, ενώ αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις.

Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη να ανεξαρτητοποιούνται.

Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί χθες οι αποχωρήσει των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιώργου Γαβρήλου και Γιώργου Ψυχογιού ενω οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το βουλευτικό αξίωμα και την έδρα του έχει ανακοινώσει πως παραδίδει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει με 17 βουλευτές, ενώ αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Θυμίζουμε πως στις εκλογές του ‘23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές να χάνει τον Νοέμβριο του 2024 τη θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετα τις πρώτες διασπάσεις επι Κασσελακη και πλέον να είναι το τέταρτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα.

Ενδεικτικό της εικόνας… διάλυσης του κόμματος είναι το γεγονός οτι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που παραμένει κανονικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα εκπροσώπησε τον κοινοβουλευτική ομάδα τόσο στην Ολομέλεια, όσο και στη διακομματική επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η επιστολή του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου:

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H επιστολή του Χάρη Μαμουλάκη:

Η επιστολή της Μαρίνας Κοντοτόλη: