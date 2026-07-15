«Σε ό,τι αφορά στην ΚΟ δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να είμαι υποψήφια», είπε η Ρένα Δούρου.

Η Ρένα Δούρου δημοσιοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ. Σε ό,τι αφορά στην ΚΟ δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να είμαι υποψήφια. Η είδηση δεν είναι αν θα χρειαστεί να δώσω τη μάχη που θα μου ζητηθεί», τόνισε μιλώντας στο Action24.

«Μόνος του κανείς δεν μπορεί»

Η βουλευτής απάντησε και στα όσα είπε χθες ο Παύλος Πολάκης, ότι αυτός μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με ένα ικανοποιητικό ποσοστό. «Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια», υποστήριξε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

«Δεν φταίει ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ έχει μια κρυστάλλινη στρατηγική»

«Έχω μάθει να μην μου φταίνε τα άλλα παιδάκια. Το κόμμα του έχει μια κρυστάλλινη στρατηγική. Ότι θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια χωρίς να ασχολούμαι με τα άλλα κόμματα. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά», είπε στη συνέχεια.

«Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Τσίπρα»

Για το αν η ίδια θα έπαιρνε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα να εξετάσει το ενδεχόμενο για το αν υπάρχει περιθώριο σύγκλισης, είπε: «Όχι, δεν θα τηλεφωνούσα στον Τσίπρα. Επέμενα από πέρυσι να λέω ότι έχουμε αποφάσεις να αποταθούμε σε όλα τα κόμματα. Όχι με τηλέφωνα. Το ΠΑΣΟΚ το κάναμε δεύτερο και έλεγε ότι θα κερδίσει τον Μητσοτάκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djykpz3u3fnl?integrationId=40599y14juihe6ly}