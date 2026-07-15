Κατά την προανακριτική του κατάθεση φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για τον κατηγορούμενο, ο οποίος -σύμφωνα με τις Αρχές- παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση.

Ο 24χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις ίδιες πράξεις που αποδίδονται στους δύο συγκατηγορούμενούς του, τον 29χρονο και την 26χρονη, που φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης και κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις δικές τους απολογίες, το προηγούμενο 24ωρο. Μεταξύ άλλων, η δίωξη (μη προσωποποιημένη-in rem) αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα) και τρομοκρατική οργάνωση.

Διαχωρίζοντας πλήρως τη θέση του σε σχέση με τους δύο πρώτους κατηγορούμενους, ο 24χρονος, κατά την προανακριτική του κατάθεση φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του χώρου σε άτομα που γνώριζε, χωρίς να έχει γνώση για τον σκοπό χρήσης του.

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα

Εξιτήριο αναμένεται να πάρει στις προσεχείς ώρες από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια κατά την επίθεση στο σπίτι της.

Η κ. Νέστορα είχε πάρει με δική της ευθύνη εξιτήριο την περασμένη Πέμπτη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, η οποία έχασε τη ζωή της κατά την ίδια επίθεση. Στη συνέχεια επέστρεψε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία της.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ