Η πολιτική διαδρομή της μπορεί να ήταν σύντομη, ωστόσο αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής της.

Η Μάρω Κοντού έχει αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Ωστόσο, πέρα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, δοκίμασε τις δυνάμεις της και στον χώρο της πολιτικής, υπηρετώντας από διάφορες θέσεις.

Η αγαπημένη ηθοποιός εξελέγη βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία το 1999, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στις 29 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Η κοινοβουλευτική της θητεία διήρκεσε έως τον Απρίλιο του 2000.

Αργότερα, τον Ιανουάριο του 2007, ορκίστηκε εκ νέου βουλευτής ως πρώτη επιλαχούσα της Νέας Δημοκρατίας από τις εκλογές του 2004, έπειτα από την παραίτηση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος διεκδικούσε τότε τη δημαρχία της Αθήνας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 κατετάγη στη 12η θέση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών και δεν κατάφερε να επανεκλεγεί.

Μάρω Κοντού: Ο καλύτερος φίλος μου ηταν ο Πάγκαλος

Σε συνέντευξή της στο Mega, η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την εμπειρία της στα έδρανα της Βουλής, περιγράφοντας το κλίμα που συνάντησε και τις δυσκολίες προσαρμογής.

«Τα μάτια τους δεν ήταν μάτια που μπορούσα να εισχωρήσω και να επικοινωνήσουμε. Ίσως είχαν πάντα αυτό: «Τι θέλει τώρα μια θεατρίνα μέσα στη Βουλή. Το έβλεπα σε μερικά μάτια, ιδιαίτερα γυναικεία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο άνθρωπος με τον οποίο ανέπτυξε την πιο στενή σχέση στο Κοινοβούλιο προερχόταν από διαφορετικό πολιτικό χώρο. «Ο καλύτερός μου φίλος μέσα στη Βουλή ήταν ο Πάγκαλος, από άλλο κόμμα. Λάτρευα το χιούμορ του και ήταν τα μόνα μάτια που με κοιτάγανε», είχε αναφέρει.

Πριν από τη θητεία της στη Βουλή, η Μάρω Κοντού είχε ενεργή παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, κατά τη δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Παράλληλα, υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 την περίοδο 1995-2002, ενώ από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».