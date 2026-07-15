Αποχαιρετούμε τη σπουδαία Μάρω Κοντού, με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της στον κινηματογράφο.

Εντυπωσιακά ψηλή, καλλίγραμμη, φινετσάτη και όμορφη, προικισμένη με ταλέντο, αγαπημένη του ελληνικού κοινού και μια καλλιτεχνική διαδρομή που περιλαμβάνει περίπου 60 ταινίες και 90 θεατρικά έργα.



Η Μάρω Κοντού, η «αψηλή τσιρμπίμ τσιριμπόμ», όπως την περιέγραφε ο Αθηνόδωρος Προύσαλης στην ταινία «Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη», η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, έσβησε τα φώτα και κατέβηκε από τη μεγάλη σκηνή της ζωής της σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη καλλιτεχνικό κόσμο και κοινό.



«Αν έγραφα ένα βιβλίο, αυτό θα είχε τον τίτλο: Mάρω Κοντού, περαστική», έλεγε στην τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη στην Νίκη Λυμπεράκη τον περασμένο Απρίλιο.



Καθιερώθηκε δίπλα στον Δημήτρη Χορν, εντυπωσίασε με το στριπτίζ της στην ταινία «Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη», έμεινε στη συνείδηση του κοινού ως βασική παρτενέρ στις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα και φυσικά έγραψε ιστορία με την περιβόητη ατάκα «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου», στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου.



Τιμούμε και αποχαιρετούμε την αγαπημένη και σπουδαία Μάρω Κοντού, με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της στον κινηματογράφο:



Τα Κίτρινα Γάντια (1960)

Ένα από τους δύο πρώτους σημαντικούς ρόλους της - άλλος ήταν στην ταινία Έγκλημα στα Παρασκήνια- ήταν στα Κίτρινα Γάντια του 1960, όπου υποδύθηκε τη σύζυγο του ζηλιάρη, Νίκου Σταυρίδη.

{https://youtu.be/_6Dxq1UBGqY?si=3uZyd1m4hDBRykPp}

Αλίμονο στους νέους (1961)

Συμπρωταγωνίστρια του Δημήτρη Χορν, σε μια μεγάλη επιτυχία που την καθιέρωσε



{https://youtu.be/am9rOJIGa7o?si=o1GJPwuyesN3Ozm_}



Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

«Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου!», η πασίγνωστη ατάκα της Ελενίτσας Κοκοβίκου, που έκανε έξαλλο τον Αντωνάκη του Γιώργου Κωνσταντίνου

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{https://youtu.be/K0z2ZHgtm4Y?si=USUkLpPTBcqs8J6U}

Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη (1968)

Το 1968 υποκρίνεται την Ιταλίδα, στον πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη και εντυπωσιάζει -μεταξύ άλλων- και με το στριπτίζ της.



{https://youtu.be/aWfB1_KW8Qk?si=ZCnMLBQtN2efVLKP}



{https://youtu.be/0mRzVoH8x1Y?si=EW4TMepixf8xFapl}

Η σωφερίνα (1964)

Το 1964, παίζει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη όπου υποδύεται τη φίλη της τη «Λιλή». Μαζί τους οι: Αλέκος Αλεξανδράκης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Βασίλης Αυλωνίτης, κ.ά.

{https://youtu.be/ZtmgXdr0rDU?si=eUNZ5_jurkKp-qmT}

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (1963)

Το 1963 είναι η σύζυγος του άπιστου, Ντίνου Ηλιόπουλου, στην ταινία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης». Μαζί τους ο Κώστας Βουτσάς και ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

{https://youtu.be/pJub8eDH-8I?si=1gNoh4EIOkeV3hIT}

Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι (1967)

Μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες με το κινηματογραφικό ζευγάρι Κοντού - Κωνσταντάρας. Η Κοντού υποδύεται την κυρία Μαιρούλα και ο Κωνσταντάρας προειδοποιεί τους γιους του: «Το νου σας ρεμάλια».

{https://youtu.be/4CczPe42i0I?si=mXgshYuWWesp3Ijm}

Οικογένεια Χωραφά (1968)

Το 1968 ξανασυναντάει τον Αλέκο Αλεξανδράκη στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά».

{https://youtu.be/osasYCLfjkE?si=rIGFwUTE1iRqyugj}

Εφτά χρόνια γάμου (1972)

Το 1972, είναι ζευγάρι με τον Κώστα Βουτσά στην ταινία «Εφτά Χρόνια Γάμου».

{https://youtu.be/RbzZgoLLHws?si=-C_mxdfy8tUrOkpn}