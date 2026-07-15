Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού, η γυναίκα που με την κομψότητα, το ταλέντο και το αξεπέραστο χαμόγελό της σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο.

«Αντωνάκη μου…». Δύο λέξεις που έμειναν για πάντα χαραγμένες στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων, ταυτισμένες με τη Μάρω Κοντού και τη μοναδική χημεία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στις αξέχαστες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με το βλέμμα της, το κομψό της παράστημα και την αβίαστη γοητεία της, η σπουδαία ηθοποιός κατάφερε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από πρωταγωνίστρια: έγινε κομμάτι της ζωής και των αναμνήσεων πολλών γενεών.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Υπηρέτησε με την ίδια αφοσίωση το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό ταλέντο δεν γνωρίζει εποχές.

Μια σπουδαία κυρία της υποκριτικής

Είτε ενσάρκωνε τη δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα, είτε την κομψή αστή με το πηγαίο χιούμορ, είτε μια ηρωίδα γεμάτη ευαισθησία, η Μάρω Κοντού είχε πάντα τον τρόπο να γεμίζει την οθόνη με ζωντάνια και αλήθεια. Η συνεργασία της με κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής. Το έργο της παραμένει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ οι ερμηνείες της συνεχίζουν να συγκινούν και να ψυχαγωγούν το κοινό, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Οι ταινίες που την σημάδεψαν

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Μάρως Κοντού ήταν μόλις είχε ξεκινήσει στο Εθνικό Θέατρο, με ένα βουβό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο Ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες άλλων παραγωγών («Ο Άνθρωπος του Τραίνου», «Έγκλημα στο Κολωνάκι», «Έγκλημα στα Παρασκήνια») πριν κάνει ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα Κίτρινα Γάντια» (1960) ως σύζυγος του ζηλόφθονα Νίκου Σταυρίδη. Επέστρεψε στη Φίνος Φιλμ το 1963 πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης».

Τελευταία συνεργασία της Μάρως Κοντού με τη Φίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» (1968) στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν και οι 13 ταινίες όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα («Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι», «Κρίμα το Μπόι σου» κ.α.).