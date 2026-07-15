Η αγαπημένη ηθοποιός απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 92 ετών, άφησε σήμερα το πρωί η Μάρω Κοντού, η οποία νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, η αγαπημένη ηθοποιός απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».