Ο καιρός τις επόμενες μέρες από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με ηλιοφάνεια ο καιρός της Τετάρτης και από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα έχουμε κάποιες βροχές στα βουνά της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Βόρειας Στερεάς, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα κεντρικά, στα νότια 28 βαθμούς και στα βόρεια της χώρας από 29 έως και 34. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 29 έως και 32 βαθμούς.

Την Πέμπτη, θα έχουμε στα βόρεια σύνορα ίσως λίγες μπόρες όπως και την Παρασκευή στους ορεινούς όγκους της αν. Μακεδονίας και της Θράκης. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός και στις 22 με 23/7 θα έχουμε μεγαλύτερη αστάθεια σε Μακεδονία και Θράκη. Στις 24 και 25/7 δεν αποκλείεται ο καιρός να αλλάξει και στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια και να έχουμε μπόρες και καταιγίδες.

Σύμφωνα πάντως με τον Σάκη Αρναούτογλου πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θερμοκρασίες καθώς θα έχουμε 40 και 41 βαθμούς την Κυριακή 19/7 σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο μεγάλων πόλεων. Από τη Δευτέρα 20/7 η θερμοκρασία πέφτει και θα φτάσει ακόμη και τους 30-31 βαθμούς στις 23/7 και 24/7.

Δείτε το διάγραμμα με τις θερμοκρασίες

Επίσης μετά τις 23-24/7 ο καιρός αλλάζει και αναμένεται να γίνει άστατος και δροσερός.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=QdOhS_1f8x4}