Αλλαγές προωθούνται και στις μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων.

Σε εφαρμογή τίθενται σταδιακά οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, με το υπουργείο να προωθεί αλλαγές που αναμένεται να διευκολύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους αγοραστές.

Εξόφληση φόρου κατά την πώληση ακινήτου

Μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορά τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώληση του ακινήτου. Με το νέο πλαίσιο, ο φόρος δεν θα απαιτείται να έχει εξοφληθεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, καθώς θα μπορεί να παρακρατείται απευθείας από το τίμημα της αγοραπωλησίας και να αποδίδεται στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος που κληρονομεί ένα διαμέρισμα αξίας 220.000 ευρώ και καλείται να καταβάλει φόρο κληρονομιάς 18.000 ευρώ, αλλά δεν διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα, θα μπορεί πλέον να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσό του φόρου θα παρακρατείται από το τίμημα και θα αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται η προκαταβολική εξόφλησή του.

Διέξοδος για κληρονόμους και ενίσχυση της αγοράς

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εκτιμάται ότι θα δώσει διέξοδο σε χιλιάδες κληρονόμους που έως σήμερα αδυνατούσαν να αξιοποιήσουν ή να μεταβιβάσουν την περιουσία τους λόγω έλλειψης της απαιτούμενης ρευστότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των ακινήτων που θα διατεθούν προς πώληση, ενισχύοντας την προσφορά στην αγορά.

Νέα διαδικασία για τις μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων

Αλλαγές προωθούνται και στις μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων. Με απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα, θα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πωλητή προς το Δημόσιο.

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Ενδεικτικά, ιδιοκτήτης που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 35.000 ευρώ προς την εφορία και διαθέτει κατασχεμένο ακίνητο το οποίο πωλείται έναντι 180.000 ευρώ, θα μπορεί να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση. Από το τίμημα θα παρακρατηθεί το ποσό που απαιτείται για την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο θα αποδοθεί στον πωλητή.