Οι γονικές παροχές και οι δωρεές συνέχισαν να καταγράφουν ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των φορολογουμένων.

Θετικό πρόσημο διατηρεί η αγορά ακινήτων στο πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ανήλθαν σε 193,71 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 7,27%.

Η ενίσχυση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη κινητικότητα που σημειώθηκε κατά τους πρώτους μήνες του έτους, με τις συναλλαγές σε κατοικίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά το περιβάλλον αυξημένων τιμών και τη συνεχιζόμενη στεγαστική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στις μεταβιβάσεις οικοδομών ανήλθε σε 162,83 εκατ. ευρώ από 149,76 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,73%. Αντίθετα, στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων ο φόρος διαμορφώθηκε σε 30,88 εκατ. ευρώ, έναντι 30,82 εκατ. ευρώ πέρυσι, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιήθηκε τον Απρίλιο, καθώς οι αγοραπωλησίες ακινήτων κινήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης που εισπράχθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 44,33 εκατ. ευρώ, έναντι 49,73 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 10,86%.

Η κάμψη ήταν εμφανής τόσο στις μεταβιβάσεις οικοδομών όσο και στις συναλλαγές οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Στις οικοδομές, ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε διαμορφώθηκε σε 37,30 εκατ. ευρώ από 39,92 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 6,6%, ενώ στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων περιορίστηκε στα 7,02 εκατ. ευρώ από 9,81 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μείωση 28,4%.

Γονικές παροχές και δωρεές

Παράλληλα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές συνέχισαν να καταγράφουν ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των φορολογουμένων. Το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εξακολουθεί να ενθαρρύνει γονείς και παππούδες να μεταβιβάζουν ακίνητα στα παιδιά και τα εγγόνια τους, αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις.

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Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι φόροι γονικών παροχών και δωρεών που βεβαιώθηκαν το πρώτο τετράμηνο του έτους ανήλθαν σε 80,57 εκατ. ευρώ, από 76,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%. Την ίδια περίοδο, οι φόροι κληρονομιών διαμορφώθηκαν σε 61,86 εκατ. ευρώ, έναντι 61,45 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,8%.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και τον Απρίλιο. Οι φόροι και τα τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 5,03 εκατ. ευρώ από 4,52 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, αυξημένοι κατά 11,3%. Οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών έφτασαν τα 15,15 εκατ. ευρώ, έναντι 15,08 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,5%.