Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τον Ιούνιο του 2026 οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 15,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση και την εποχικότητα, συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά των αερομεταφορών στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τον Ιούνιο του 2026 οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 15,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ποσοστό που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Αυστρία (+22,3%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες από τις αρχές του 2025, καθώς επηρεάζονται από τη ζήτηση για ταξίδια, τις εποχικές μεταβολές, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει σε αλλαγές δρομολογίων, αυξημένο λειτουργικό κόστος και αναπροσαρμογές στην αεροπορική κίνηση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών υπηρεσιών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν αυτές αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ακολούθησαν ηπιότερες αυξήσεις κατά τους θερινούς μήνες, ενώ στις αρχές του 2026 οι τιμές υποχώρησαν σε ετήσια βάση, πριν ανακάμψουν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο του 2026 σημειώθηκε νέα πτώση κατά 4,7%, για να ακολουθήσει αύξηση 8,1% τον Μάιο και 3,1% τον Ιούνιο.

Καθοριστικό ρόλο στις μεταβολές αυτές διαδραμάτισαν οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και τις αλλαγές στα δίκτυα πτήσεων. Οι τιμές των διεθνών πτήσεων αυξήθηκαν κατά 14,1% τον Απρίλιο του 2025 και κατά 8,7% τον Μάιο του 2026, ενώ τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψαν άνοδο 4,5%. Αντίθετα, οι τιμές των εσωτερικών πτήσεων αυξήθηκαν με πιο ήπιο ρυθμό, κατά 2%.

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Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφηκαν και μεταξύ των κρατών-μελών. Το Βέλγιο εμφάνισε τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών, με άνοδο 41,5% τον Απρίλιο, 33,8% τον Μάιο και 28,7% τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Στον αντίποδα, η Σλοβακία σημείωσε τις μεγαλύτερες μειώσεις, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 53%, 48,2% και 45,1% αντίστοιχα, ενώ σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν τον Ιούνιο και στην Ουγγαρία (-13,6%) και την Πολωνία (-13,1%).