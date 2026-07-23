Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 95,99 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς νέο περιστατικό επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενίσχυσε εκ νέου τους φόβους για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο φέρεται να επλήγη από άγνωστο βλήμα περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Αλ Σουκάικ. Από το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, την οποία επιχείρησε να θέσει υπό έλεγχο το πλήρωμα, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Αντίδραση στις αγορές

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 95,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργο σημείωσε άνοδο περίπου 1,7%, φθάνοντας στα 88,27 δολάρια το βαρέλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούν με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Όπως ανέφερε, για κάθε επίθεση με πύραυλο, ρουκέτα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή άλλο όπλο εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν.

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Η Τεχεράνη απάντησε με δικές της προειδοποιήσεις, απειλώντας ότι σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων θα στοχοποιήσει υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα. Ιρανική στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο Tasnim, δήλωσε ότι ενδεχόμενο πλήγμα των ΗΠΑ σε ιρανική γέφυρα ή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον περιφερειακών υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Δυσκολίες στις διπλωματικές επαφές

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι δυσκολίες στις διπλωματικές επαφές. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδεικνύει «σοβαρή» στάση ως προς την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη διπλωματική οδό στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της αγοράς παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως. Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων έχουν αυξήσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού.

Αναλυτές της HSBC εκτιμούν ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών αντανακλά ακριβώς αυτές τις ανησυχίες, μετά την αποδυνάμωση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν. Όπως επισημαίνουν, οι προοπτικές της αγοράς θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι διπλωματικές προσπάθειες μπορούν να αποκαταστήσουν σταθερές και προβλέψιμες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.