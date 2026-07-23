Η Ευρώπη θα χάσει περίπου 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, ενώ στη Γαλλία αναμένεται η χειρότερη συγκομιδή καλαμποκιού των τελευταίων 50 ετών.

Η ακραία ζέστη, η οποία ενισχύεται από την κλιματική κρίση, «στεγνώνει» την Ευρώπη το καλοκαίρι, εντείνοντας την ξηρασία που πλήττει την ήπειρο, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση.

Τα κύματα καύσωνα, που κατέρριψαν κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών, προκάλεσαν έντονη εξάτμιση του νερού από ποτάμια, λίμνες, εδάφη και φυτά, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν πολύ «διψασμένη». Η μελέτη δείχνει ότι οι συνθήκες αυτές έγιναν 80 φορές πιθανότερες στη Δυτική Ευρώπη και 40 φορές πιθανότερες στην Ανατολική Ευρώπη εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Παράλληλα, η ακραία ξηρότητα των εδαφών στη Δυτική Ευρώπη έγινε πέντε φορές πιθανότερη λόγω της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη η πιθανότητα αυξήθηκε κατά έντεκα φορές.

Μέχρι σήμερα, οι ξηρασίες συνδέονταν κυρίως με χαμηλές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, ο τελευταίος χειμώνας στη Δυτική Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα βροχερός. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει την έννοια της ξηρασίας στην Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αποτελούν τον βασικό παράγοντα. Σύμφωνα με την ανάλυση, η σημερινή ξηρασία στη Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως «ακραία», ενώ σε έναν κόσμο πριν την κλιματική κρίση θα ήταν «μέτρια».

Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο έως τα τέλη Ιουνίου, δηλαδή τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, ωστόσο οι επιπτώσεις είναι ήδη σημαντικές. Πολλές χώρες έχουν επιβάλει έκτακτους περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Αγγλίας έχει απαγορευτεί η χρήση λάστιχου για το πότισμα.

Ισχυρό πλήγμα στους αγρότες

Παράλληλα, φονικές δασικές πυρκαγιές έχουν σαρώσει την Ισπανία και τη Γαλλία, νώ οι αγρότες έχουν πληγεί σοβαρά, καθώς αντιμετωπίζουν μερικά από τα πιο ξηρά εδάφη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι η Ευρώπη θα χάσει περίπου 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, ενώ στη Γαλλία αναμένεται η χειρότερη συγκομιδή καλαμποκιού των τελευταίων 50 ετών. Στη Ρουμανία, οι αγρότες έχουν χάσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια καλλιεργειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πέφτει η στάθμη στα ποτάμια - Κίνδυνος αυξήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα

Τα ποτάμια έχουν χαμηλή στάθμη σε ολόκληρη την Ευρώπη, περιορίζοντας την παραγωγή καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη ναυσιπλοΐα των φορτηγών πλοίων.

Η στάθμη του ποταμού Ρήνου στην Ολλανδία βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερο επίπεδο από το ελάχιστο που είχε καταγραφεί κατά το καυτό καλοκαίρι του 1976. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, πλήττοντας κυρίως τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

«Η λύση είναι ξεκάθαρη»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε: «Η επιδείνωση των ξηρασιών αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο προειδοποιητικό σήμα ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται. Όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει τεράστιες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτές οι ξηρασίες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή θα γίνονται πιο σοβαρές και πιο δαπανηρές για τα νοικοκυριά και τις οικονομίες. Η λύση είναι ξεκάθαρη: πολύ ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική κοινοπραξία World Weather Attribution (WWA), η οποία χρησιμοποίησε μεθόδους που έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα για να εξετάσει την ξηρασία στη Δυτική Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας – κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Για την Ανατολική Ευρώπη, όπου οι χαμηλές βροχοπτώσεις διαρκούν εδώ και έναν χρόνο, η ανάλυση κάλυψε τους τελευταίους δώδεκα μήνες σε 15 χώρες, από το Βέλγιο έως την Εσθονία.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μετεωρολογικές παρατηρήσεις και κλιματικά μοντέλα, συγκρίνοντας τις σημερινές συνθήκες σε έναν πλανήτη θερμότερο κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου με έναν κόσμο χωρίς αυτή την επιπλέον υπερθέρμανση.

Το συμπέρασμά τους ήταν σαφές: και στις δύο περιοχές, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κατέστησε την ξηρασία του 2026 σημαντικά πιο σοβαρή.

Προηγούμενη μελέτη της ίδιας επιστημονικής ομάδας είχε δείξει ότι ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί χωρίς την κλιματική κρίση. Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Με πληροφορίες από Guardian