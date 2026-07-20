Οι επενδυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι έντονες βροχοπτώσεις και άλλα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο αναμένεται να ανατρέψουν τις προβλέψεις για τις αγορές εμπορευμάτων.

Οι αγορές υποτιμούν τον αντίκτυπο τις κλιματικής αστάθειας σε όλες τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων, προειδοποιούν αναλυτές της αγοράς εμπορευμάτων, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στη χρονιά.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι «ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο» θα εκδηλωθεί στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο που αυξάνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε συγκεκριμένες περιοχές και συχνά συνδέεται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι επενδυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι έντονες βροχοπτώσεις και άλλα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο αναμένεται να ανατρέψουν τις προβλέψεις για τις αγορές εμπορευμάτων.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται την ώρα που η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον επίμονο καύσωνα.

Ο Νταν Λέοναρντ, διευθυντής προβλέψεων για τις ΗΠΑ στην εταιρεία Metdesk, δήλωσε ότι το επερχόμενο επεισόδιο «Σούπερ Ελ Νίνιο» πιθανόν «να ξεπεράσει» σε ένταση τα μεγάλα επεισόδια των ετών 1982, 1997 και 2015.

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Οι επιπτώσεις στα εμπορεύματα και τις τιμές

Όπως εξήγησε στο CNBC, οι επιπτώσεις στα εμπορεύματα δεν θα είναι ομοιόμορφες. Ορισμένες αγορές ενδέχεται να δεχθούν ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας τις τιμές υψηλότερα, ενώ άλλες, όπως το φυσικό αέριο, μπορεί να υποχωρήσουν εάν ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο αποδειχθεί θερμότερος από το συνηθισμένο.

Η γεωργία αναμένεται να δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι υψηλότερες και πιο ασταθείς θερμοκρασίες απειλούν τις καλλιέργειες με τον κίνδυνο να αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων.

Η Societe Generale αναφέρει ότι οι τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 7% μέσα στον μήνα, ενώ τα λεγόμενα «soft commodities», όπως το κακάο, ο καφές και το σιτάρι, κατέγραψαν άνοδο 8% την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, οι τιμές των τροφίμων στις ΗΠΑ ήταν τον Μάιο αυξημένες κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Η Man Group εκτιμά ότι ένα ισχυρότερο Ελ Νίνιο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις, με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να φτάνει ακόμη και σε διψήφια ποσοστά έως το 2027.

Ο Άλμπερτ Τσου, διαχειριστής χαρτοφυλακίου φυσικών πόρων στη Man Group, εκτιμά ότι οι αποδόσεις των καλλιεργειών στις πληγείσες περιοχές μπορεί να μειωθούν κατά 5%-12%, ενώ βασικά προϊόντα όπως το ρύζι ενδέχεται να παρουσιάσουν πτώση παραγωγής από 2% έως 8% λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, γεγονός που θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών.

Σε πρόσφατη ανάλυσή του, ο Τσου προειδοποίησε ότι αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους επενδυτές στις αγορές εμπορευμάτων να αντιμετωπίζουν το σημερινό επεισόδιο Ελ Νίνιο ως ένα μεμονωμένο γεγονός και να υποτιμούν συστηματικά την κλιματική μεταβλητότητα.

«Τι θα συμβεί αν το σημερινό Ελ Νίνιο είναι απλά ένας κρίκος σε μια αλυσίδα γεγονότων που θα ακολουθήσουν;» διερωτήθηκε.

Ποιες καλλιέργειες είναι πιο ευάλωτες

Από την πλευρά της, η Bank of America επισημαίνει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο και πως το θερμικό στρες εξελίσσεται πλέον από κυκλικό σε διαρθρωτικό φαινόμενο.

Οι αναλυτές της τράπεζας θεωρούν ότι ο καφές, το κακάο, το καλαμπόκι και το σιτάρι συγκαταλέγονται στις καλλιέργειες που είναι περισσότερο ευάλωτες στην άνοδο της θερμοκρασίας.

«Οι καλλιέργειες αυτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής τους. Ακόμη και σύντομα διαστήματα ακραίας ζέστης μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στην παραγωγή», σημειώνουν οι αναλυτές της BofA με επικεφαλής τη στρατηγική αναλύτρια εμπορευμάτων Νταρίνα Κοβάλσκα.

Η τράπεζα θεωρεί ότι το καλαμπόκι παραμένει σημαντικά υποτιμημένο, ενώ εκτιμά ότι η παραγωγή ζάχαρης στη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη θα μειωθεί κατά περίπου 10% την περίοδο 2026-2027 εξαιτίας των επιπτώσεων του Ελ Νίνιο.

Χαλκός και αλουμίνιο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν και τα μέταλλα, αν και με διαφορετικό τρόπο, επισημαίνει ο Άλμπερτ Τσου.

«Η παραγωγή χαλκού απαιτεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και οι συνθήκες καύσωνα ή ξηρασίας μπορεί να περιορίσουν σημαντικά τη διαθεσιμότητά του», αναφέρει.

«Η παραγωγή αλουμινίου, από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 30%-40% του κόστους παραγωγής και τα χυτήρια βασίζονται σε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, που συχνά προέρχεται από υδροηλεκτρικές μονάδες. Η ψύξη, η παραγωγή τροφίμων και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ανταγωνιστούν ακόμη περισσότερο για τους ίδιους περιορισμένους ενεργειακούς και υδάτινους πόρους».

Με πληροφορίες από CNBC