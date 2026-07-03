Στην Ευρώπη προβλέπεται έντονη αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχές στον νότο και λιγότερες στον βορρά, αν και οι προβλέψεις για τη γηραιά ήπειρο θεωρούνται πως έχουν χαμηλότερο βαθμό βεβαιότητας από ό,τι για άλλες περιοχές.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε σήμερα ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που αναμένεται να είναι «υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου (φθάνοντας στην 3η από τις 4 βαθμίδες της σχετικής κλίμακας), αυξάνει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ), έχουν εκδηλωθεί συνθήκες Ελ Νίνιο στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και το φαινόμενο «προβλέπεται να ενισχυθεί με ταχύτητα τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα κυμάτων ζέστης, ξηρασιών, ισχυρών βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε πολλούς τομείς του κόσμου».

Η ενημέρωση συνεχίζει εκείνη που είχε δημοσιοποιηθεί τη 2η Ιουνίου από τον ΠΜΟ, όταν ανακοίνωσε πως ήταν άμεσα επικείμενη η εκδήλωση Ελ Νίνιο. Μερικές ημέρες αργότερα, την 11η Ιουνίου, η αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) επιβεβαίωνε την έναρξη του φαινομένου ήδη τον Μάιο.

Το κλιματικό αυτό φαινόμενο συνήθως καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.

Αυξάνει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας σε παγκόσμια κλίμακα τους ανέμους, τις πιέσεις και τις βροχοπτώσεις, ενώ επηρεάζει έντονα τις παγκόσμιες θερμοκρασίες τη χρονιά που ακολουθεί.

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Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «είναι ήδη παρόν και αναμένεται να ενισχυθεί με ταχύτητα φθάνοντας σε ισχυρή ένταση», ανέφερε η γενική γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστε Σάουλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού.

«Θα αυξήσει τις πιθανότητες ξηρασίας και ισχυρών βροχών, καθώς και τον κίνδυνο κυμάτων ζέστης στο έδαφος και στη θάλασσα σε πολλές περιοχές του κόσμου», συνέχισε.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εντυπωσιακή αντίθεση ανατολής-δύσης

Κατά την πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το 2023 και το 2024, καταγράφτηκαν οι δυο χρονιές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα χρονικά. Το κυκλικό φαινόμενο επηρεάζει, εξάλου, σαν ντόμινο το κλίμα του πλανήτη για αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με τον ΠΜΟ, οι προβλέψεις των κυριότερων κέντρων σε διεθνές επίπεδο υποδεικνύουν συνεχή και μεγάλη άνοδο των θερμοκρασιών των ωκεανών στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2° Κελσίου στις «κυριότερες περιοχές που παρακολουθούνται». Τα μοντέλα πρόβλεψης συγκλίνουν κατά πολύ, κάτι που σημαίνει ότι ο βαθμός βεβαιότητας είναι υψηλός.

Το Ελ Νίνιο θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο και οι επιπτώσεις του αναμένεται να «εξαπλωθούν σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στον Ατλαντικό στο ύψος του ισημερινού αναμένεται επίσης να παραμείνουν υψηλότερες των φυσιολογικών για την εποχή.

Ο ΠΜΟ θεωρεί «συντριπτική» την πιθανότητα οι θερμοκρασίες να είναι υψηλότερες των φυσιολογικών τιμών σε όλες τις κατοικημένες περιοχές, εξαιρουμένων μόνο των πόλων, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Προβλέπει επίσης περισσότερες βροχοπτώσεις από το φυσιολογικό στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού στο ύψος του Ισημερινού και κατώτερες από το φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές του τροπικού Ινδικού ωκεανού, στην ινδική υποήπειρο και σε μεγάλο μέρος της Αυστραλίας.

Στην Αφρική στο ύψος του Ισημερινού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εντυπωσιακή αντίθεση ανατολής-δύσης: βροχοπτώσεις περισσότερες από το φυσιολογικό βόρεια του κόλπου της Γουινέας αλλά λιγότερες από το φυσιολογικό στο Κέρας της Αφρικής.

Βροχοπτώσεις λιγότερες από το φυσιολογικό αναμένονται επίσης στην Καραϊβική, στο βορειοδυτικό τμήμα της νότιας Αμερικής και κάποιους τομείς της κεντρικής Αμερικής, ενώ το νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ αναμένεται να βιώσει συνθήκες πολύ πιο υγρές από τον μέσο όρο.

Στην Ευρώπη προβλέπεται έντονη αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχές στον νότο και λιγότερες στον βορρά, αν και οι προβλέψεις για τη γηραιά ήπειρο θεωρούνται πως έχουν χαμηλότερο βαθμό βεβαιότητας από ό,τι για άλλες περιοχές.