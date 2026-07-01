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Για δεκαετίες, οι ωκεανοί απορροφούν το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Οι ωκεανοί του πλανήτη καταγράφουν πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την εποχή, καταρρίπτοντας κάθε ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για τον παγκόσμιο καιρό και τη θαλάσσια ζωή.

Στις 21 Ιουνίου 2026, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έφτασε τους 20,86°C, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024, βάσει στοιχείων της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Παράλληλα, η Θαλάσσια Υπηρεσία Copernicus κατέγραψε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 21°C, επιβεβαιώνοντας την τάση.

Οι αιτίες της υπερθέρμανσης

Η ακραία αυτή άνοδος αποδίδεται στην έναρξη του φαινομένου El Niño στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, που ενδέχεται φέτος να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Στο παρασκήνιο, βέβαια, βρίσκεται πάντα η ανθρωπογενής κλιματική κρίση.

Για δεκαετίες, οι ωκεανοί απορροφούν το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. «Ο ρυθμός θέρμανσης που βλέπουμε τώρα είναι ανησυχητικός», προειδοποιεί ο Michael Meredith, ωκεανολόγος στη Βρετανική Υπηρεσία Έρευνας της Ανταρκτικής.

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«Οι τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα, επικίνδυνη φάση», συμφωνεί ο Carlo Buontempo, διευθυντής της Υπηρεσίας Copernicus, εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες θα καταρριφθούν κι άλλα ρεκόρ.

Οι επιπτώσεις στο κλίμα

Η υπερθέρμανση των υδάτων επηρεάζει άμεσα το παγκόσμιο κλίμα με τρεις τρόπους:

Τροφοδοτεί τους καύσωνες , διατηρώντας τον ατμοσφαιρικό αέρα θερμότερο.

, διατηρώντας τον ατμοσφαιρικό αέρα θερμότερο. Ενισχύει τις καταιγίδες , καθιστώντας τις πιο βίαιες και καταστροφικές.

, καθιστώντας τις πιο βίαιες και καταστροφικές. Αυξάνει την εξάτμιση, πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες για ακραίες πλημμύρες.

Τέλος, η θερμότητα απειλεί άμεσα τα θαλάσσια οικοσυστήματα, προκαλώντας μαζική λεύκανση των κοραλλιών, θανάτους θαλάσσιων ειδών και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Πηγή: CNN



