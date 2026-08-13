Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προσχωρεί στο νεοσύστατο Νέο Κόμμα, λίγες ημέρες μετά την απόφαση δικαστηρίου να καθαιρέσει την ηγεσία του προηγούμενου κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς δικαστικής πίεσης κατά της αντιπολίτευσης.

Τον περασμένο μήνα, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ και άλλοι 90 βουλευτές που αποχώρησαν από το CHP ίδρυσαν νέο πολιτικό κόμμα, επιδιώκοντας να ανασυντάξουν την αντιπολίτευση και να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κίνηση έγινε μετά την απόφαση δικαστηρίου να απομακρύνει τον Οζέλ από την ηγεσία του CHP και να επαναφέρει στην προεδρία του κόμματος τον αμφιλεγόμενο πρώην ηγέτη Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Αποχωρώ από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκα επί 17 χρόνια. Αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα των αξιών στις οποίες πιστεύω σχετικά με το μέλλον της χώρας μας και της ευθύνης που φέρω έναντι του λαού μας», έγραψε ο Ιμάμογλου σε δήλωση στο X.

«Σήμερα ανοίγουμε έναν ΝΕΟ δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Νέο Κόμμα.

Ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν

Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται.

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Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2025, εξελέγη υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας, σε εσωκομματική ψηφοφορία. Μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Το Νέο Κόμμα, που είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο τουρκικό κοινοβούλιο, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του CHP και να δημιουργήσει νέο σκηνικό στην αντιπαράθεση με τον Ερντογάν.

Ωστόσο, η περαιτέρω διάσπαση της αντιπολίτευσης μπορεί τελικά να ενισχύσει τις πιθανότητες του Τούρκου προέδρου να παρατείνει την 23χρονη παραμονή του στην εξουσία. Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, αλλά μπορεί να διεξαχθούν νωρίτερα.

Η αντιπολίτευση και οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων λένε πως η καταστολή, στο πλαίσιο της οποίας έχουν φυλακισθεί από το 2024 εκατοντάδες εκλεγμένοι αξιωματούχοι καθώς και μέλη του CHP, έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική. Η κυβέρνηση το αρνείται και ισχυρίζεται πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Με πληροφορίες από Reuters