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Το τουρκικό μαχητικό έπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Ένα τουρκικό μαχητικό F-16 συνετρίβη στην επαρχία Γιάλοβα την Τετάρτη (12/08) στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο πιλότος του αεροσκάφους πρόλαβε να ενεργοποιήσει εγκαίρως το σύστημα εκτίναξης και διασώθηκε.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τοπικά μέσα κατέγραψαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο όπου κατέπεσε το F-16.

{https://x.com/aviationbrk/status/2087529228786921480}

Τα αίτια της συντριβής είναι υπό διερεύνηση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα.