O Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Ρωσία θα απαντήσει ανάλογα εάν ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσουν στην κατάσχεση ρωσικών εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που η ΕΕ εντείνει την πίεση στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, επεκτείνοντας τις κυρώσεις σε εκατοντάδες πλοία και πραγματοποιώντας ελέγχους σε ορισμένα από αυτά και στα πληρώματά τους. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για τα πλοία που θεωρείται ότι παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με το TASS, ο Πούτιν χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά «τίποτα λιγότερο από πειρατεία και ληστεία» και προειδοποίησε: «Εάν αυτό εφαρμοστεί στην πράξη, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε ανάλογα».

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε ρωσική απάντηση δεν θα περιοριζόταν στα ύδατα όπου θα είχαν κατασχεθεί ρωσικά πλοία, αλλά «θα πραγματοποιηθεί οπουδήποτε κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο και σκόπιμο».

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις από το νησί της Σαχαλίνης στη ρωσική άπω ανατολή, όπου παρακολουθεί στρατιωτικά γυμνάσια.

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Το TASS μετέδωσε ακόμη ότι ο Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική.

«Το ΝΑΤΟ επεκτείνει την παρουσία του στην περιοχή, δημιουργούνται νέοι στρατιωτικοπολιτικοί συνασπισμοί και αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν νέα οπλικά συστήματα που αποτελούν απειλή για τη Ρωσία», φέρεται να δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters