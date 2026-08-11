Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά ταξίδια δεν σημαίνουν ότι ο επιβάτης μένει χωρίς προστασία, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιώματα και αποζημιώσεις.

Οι επιβάτες των πλοίων έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης του ταξιδιού, προβλημάτων με τη θέση τους ή ακόμη και άρνησης επιβίβασης, σύμφωνα με τον οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων του gov.gr για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις για τις καθυστερήσεις λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η αποζημίωση μπορεί να φτάσει το 50%, το διπλάσιο, ακόμη και το τριπλάσιο του ναύλου.

Καθυστέρηση αναχώρησης: Πότε προβλέπεται αποζημίωση

Εάν το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει περισσότερο από 90 λεπτά λόγω βλάβης, ζημιάς ή υπαιτιότητας της εταιρείας, ο επιβάτης μπορεί να υπαναχωρήσει και να λάβει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Εάν επιλέξει να ταξιδέψει, η εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει για την προώθησή του στον προορισμό του, ενώ προβλέπονται ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά. Για καθυστέρηση άνω των τεσσάρων ωρών, όταν καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση, προβλέπεται τροφή και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αν τελικά ο επιβάτης φτάσει στον προορισμό του με το ίδιο ή άλλο πλοίο και η καθυστέρηση ξεπερνά συγκεκριμένα χρονικά όρια, δικαιούται αποζημίωση 25% επί του εισιτηρίου. Τα όρια είναι μία ώρα για ταξίδια έως τέσσερις ώρες, δύο ώρες για ταξίδια άνω των τεσσάρων και έως οκτώ ωρών, τρεις ώρες για ταξίδια άνω των οκτώ και έως 24 ωρών και έξι ώρες για ταξίδια άνω των 24 ωρών. Όταν η καθυστέρηση είναι διπλάσια, η αποζημίωση ανέρχεται στο 50%.

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Τι γίνεται αν το ταξίδι διακοπεί ή χαθεί ανταπόκριση

Αν παρουσιαστεί βλάβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο επιβάτης μπορεί να διακόψει το ταξίδι και να λάβει πίσω το μέρος του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που δεν πραγματοποιήθηκε.

Εναλλακτικά, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι και, εφόσον η καθυστερημένη άφιξη ξεπερνά τα προβλεπόμενα χρονικά όρια, να λάβει αποζημίωση 25% ή 50% του εισιτηρίου. Αν το ταξίδι διακοπεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του, προβλέπονται τροφή και κατάλυμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, ενώ μπορεί να δικαιούται αποζημίωση διπλάσια του ναύλου.

Αν εξαιτίας της καθυστέρησης ή της ματαίωσης χαθεί ανταπόκριση για τη συνέχεια του ταξιδιού, η εταιρεία οφείλει, εφόσον υπάρχει εισιτήριο ανταπόκρισης, να εξασφαλίσει την προώθηση του επιβάτη στον τελικό προορισμό με τον προσφορότερο τρόπο και με δική της φροντίδα και δαπάνη. Σε περίπτωση αναγκαστικής διανυκτέρευσης, προβλέπονται επίσης τροφή και κατάλυμα.

Ακύρωση, κακοκαιρία και άρνηση επιβίβασης

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο επιβάτης μπορεί να τροποποιήσει το εισιτήριό του, να παραμείνει στο πλοίο εφόσον το επιτρέψει ο πλοίαρχος ή να υπαναχωρήσει και να λάβει πίσω τον αναλογούντα ναύλο.

Εάν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας και δεν έχει υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση ή προώθηση του επιβάτη στον προορισμό του, προβλέπεται πλήρης αποζημίωση ή άλλη αντισταθμιστική παροχή. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, ο επιβάτης μπορεί να συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει και να λάβει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι προβλέψεις όταν, παρά την κατοχή έγκυρου εισιτηρίου, δεν επιτρέπεται η επιβίβαση. Ο επιβάτης μπορεί να λάβει αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου ή να προωθηθεί στον τελικό προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, λαμβάνοντας επιπλέον ως αποζημίωση την αξία του ναύλου επιβάτη.

Ακύρωση εισιτηρίου και καταγγελίες

Οι επιβάτες μπορούν να ακυρώσουν το εισιτήριό τους και να λάβουν επιστροφή 50% του ναύλου εφόσον το επιστρέψουν έως και 12 ώρες πριν από τον απόπλου, 75% έως και επτά ημέρες πριν και ολόκληρο το ποσό έως και 14 ημέρες πριν. Πλήρης επιστροφή προβλέπεται ανεξάρτητα από τον χρόνο ειδοποίησης και σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Για την επιστροφή του ναύλου ή την καταβολή αποζημίωσης, το εισιτήριο ή το σχετικό απόκομμα πρέπει να παραδοθεί στην εταιρεία, στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον οριζόμενο ναυτικό πράκτορα έως και επτά ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει παράπονο ή καταγγελία αρχικά στην εταιρεία, στον εκδότη του εισιτηρίου, στον ναυτικό πράκτορα ή στον αρμόδιο φορέα του λιμενικού τερματικού σταθμού.