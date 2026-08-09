Τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς ενόψει και του Δεκαπενταύγουστου επιλέγουν οι πολίτες.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει η έξοδος των αδειούχων ενόψει του Δεκαπεντάυγουστου την Κυριακή 9/8, με τους πολίτες να επιλέγουν τόσο τα πλοία όσο και τα ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια της χώρας με τους πολίτες να επιλέγουν τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν λίγες ανάσες

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιωτών. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα δρομολόγια και η επιβατική κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των αναχωρούντων.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται την Κυριακή, όταν μόνο από τα τρία λιμάνια εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 44.928 επιβάτες.

Γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού για τους περισσότερους προορισμούς. Αρκετοί είναι εκείνοι που επέλεξαν να χαλαρώσουν σε εξοχικά, φίλους και συγγενείς.

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Αυξημένη η κίνηση και στις πτήσεις καθώς είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν το αεροπλάνο κυρίως για Κρήτη, Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο.