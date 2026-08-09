Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσιγκτον να βάλει οριστικό τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του.

Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, θέτοντας μια σειρά απαιτητικών όρων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Οι νέες απαιτήσεις της Τεχεράνης περιορίζουν τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση, παρά την πρόοδο που έχει αναφερθεί στις παράλληλες συνομιλίες με το Ομάν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, ξεκαθάρισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσιγκτον να βάλει οριστικό τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του και να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Παράλληλα, ζητά την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την «πλήρη αποζημίωση» για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τον Ιούνιο. Εκείνη η συμφωνία είχε οδηγήσει σε εκεχειρία και επέτρεψε την επανέναρξη μέρους της κυκλοφορίας στο Ορμούζ, δημιουργώντας προσδοκίες για μια ευρύτερη διπλωματική διευθέτηση.

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Η εκεχειρία, ωστόσο, κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου. Τα αμερικανικά πλήγματα επαναλήφθηκαν και ακολούθησαν ιρανικά αντίποινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Οι συνομιλίες με το Ομάν

Παρά το αδιέξοδο με τις ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ομάν συνεχίζονται. Οι δύο χώρες φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε μια διαδρομή για τη διέλευση πλοίων, με το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν να αναφέρει ότι οι επαφές διεξάγονται σε «θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μάλιστα ότι οι συνομιλίες «πλησιάζουν στο τελικό τους στάδιο», αποδίδοντας την καθυστέρηση στην ανακοίνωση συμφωνίας σε τεχνικά ζητήματα.

Έσπευσε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει ότι μια συμφωνία με το Ομάν δεν συνεπάγεται αυτομάτως το άνοιγμα των Στενών, καθώς υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων το ζήτημα των αποζημιώσεων.

Την ένταση ενισχύουν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι πετρελαιοφόρο της κρατικής Adnoc χτυπήθηκε από πύραυλο στα Στενά, χωρίς θύματα, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν. Η εταιρεία αναφέρει ότι 15 πλοία της έχουν στοχοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου.

Ταυτόχρονα, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν ανασταλεί για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει, όμως, συνδέσει τη συνέχιση της παύσης με την ταχεία επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μαζικών πληγμάτων.

Με το Ορμούζ να παραμένει περιορισμένο και το πυρηνικό ζήτημα άλυτο, η Μέση Ανατολή βρίσκεται έτσι σε μια εύθραυστη αναμονή, όπου μια διπλωματική συμφωνία ή μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση παραμένουν εξίσου πιθανά σενάρια.