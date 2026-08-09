Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν.

Την άμεση επιστροφή στην Ελλάδα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot και των στρατιωτικών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος ασκεί έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, το «στρατηγικό αδιέξοδο» της κυβερνητικής πολιτικής.

Η Κουμουνδούρου συνδέει την υπογραφή της συμφωνίας των τριών χωρών με την πρόσφατη ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

«Λίγες μέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Λίγες μέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήρθε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να αναδείξει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της Ι.Χ. εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία;

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Η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Είναι αναγκαία η επιστροφή σε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και θα προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».