Bingo! -Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει Σαουδική Αραβία και Ουκρανία, αλλά Ριάντ και Κίεβο είναι με την ...Τουρκία!-Αμείλικτα ερωτήματα για τη «συμφωνία της Μέκκας»!

Μια ακόμα διπλωματική ...νίκη πετυχαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει στείλει μια συστοιχία πυραύλους Patriot, στερώντας τους από την άμυνα της χώρας προκειμένου να αναβαθμίσει όπως ισχυρίζεται τη διεθνή θέση της χώρας!

Την ώρα που η ελληνική πυροβολαρχία Patriot αναχαίτιζε πυραύλους των Χούθι και το Μαξίμου πανηγύριζε η Σαουδική Αραβία υπέγραφε συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν, με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας σε περίπτωση που μια από τις τρεις χώρες δεχθεί επίθεση!

Τα ερωτήματα είναι ουκ ολίγα:

-Η Αθήνα γνώριζε για τις διεργασίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας και Πακιστάν, τη λεγόμενη «Συμφωνία της Μέκκας»; Αν γνώριζε τι έκανε για να την αποτρέψει; Και αν έκανε γιατί το Ριάντ δεν την έλαβε υπόψει; Ή γνώριζε και δεν έκανε κάτι; Αν όμως δεν γνώριζε γιατί δεν γνώριζε; Τι πράττουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας; Είναι για να παρακολουθούν τους Έλληνες στρατηγούς και όχι να είναι προσανατολισμένες εκεί που διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας;

-Πώς θα παραμείνουν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία μετά την συμφωνία του Ριάντ με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ; Για την ...αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας; Να θυμίσουμε πως η ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται στην περιοχή εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών!

-Γιατί η Αθήνα εγκατέλειψε μια σειρά τριμερών συμμαχιών με χώρες της περιοχής που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση Τσίπρα με υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Γιατί η Αίγυπτος πέρασε με την πλευρά της Τουρκίας παρά τις στενές σχέσεις που είχε με την Ελλάδα, γεγονός που κάνει τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να εκφράζει δημοσίως τον προβληματισμό του;

-Η Τουρκία ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα της περιοχής: Συνομιλεί και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία στο ένα μέτωπο, όπως συνομιλεί και με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία στο δεύτερο μέτωπο, έχοντας βεβαίως απέναντί της το Ισραήλ.

-Η Αθήνα, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ασκεί μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Με την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία στο ένα μέτωπο και με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία απέναντι στο Ιράν στο άλλο. Και όμως, τόσο η Ουκρανία όσο και η Σαουδική Αραβία συμπαρατάσσονται με την Τουρκία! Είναι δε χαρακτηριστικό πως ο Βλ. Ζελένσκι αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι να πει έστω και μια λέξη για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο!

-Μιλάμε δηλαδή και για μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και για μια αποτυχημένη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική! Μια πολιτική που εκείνοι τους οποίους υποστηρίζεις στρέφονται εναντίον των συμφερόντων σου! Θέλει όντως τέχνη να το πετύχεις! Εν αντιθέσει ακριβώς με τα οφέλη της Τουρκίας!