Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού κορυφαία στελέχη συζητούν υπό εχεμύθεια το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση για πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου, ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών!

Το ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού στην «Καθημερινή» του Σαββάτου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναδημοσιεύουμε ένα βασικό του απόσπασμα (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Αν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου η δημοσκοπική εικόνα δεν αλλάξει για το ΠΑΣΟΚ, η εσωκομματική αναστάτωση θεωρείται δεδομένη. Κανένας δεν έχει την πρόθεση να αμφισβητήσει την ηγεσία πριν από τις εκλογές, όμως αν παγιωθεί το προβάδισμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον προοδευτικό χώρο, είναι εύλογο να αναζητηθούν αλλαγές τακτικής και στρατηγικής προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης συζητούν υπό εχεμύθεια το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση για πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου, ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Στο προηγούμενο συνέδριο, τον Μάρτιο, είχε γίνει αποδεκτή η πρόταση του Χάρη Δούκα για αποκλεισμό οποιασδήποτε μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Επίσης, επαναβεβαιώθηκε ο στόχος της εκλογικής νίκης έστω με μία ψήφο. Μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, τον Μάιο, οι πολιτικοί συσχετισμοί άλλαξαν και το ΠΑΣΟΚ εκτοπίστηκε στην τρίτη θέση.

Ο εκλογικός στόχος, τυπικά, παραμένει ο ίδιος, αλλά φαίνεται πλέον ανεδαφικός. Αν το φθινόπωρο δεν προκύψει δημοσκοπική ανάκαμψη για το ΠΑΣΟΚ, τότε αυτή η παραδοχή θα γίνει και από στελέχη του κόμματος, που θα ζητήσουν, όπως μεταφέρουν στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναθεώρηση στρατηγικής».

Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να φτάσει στις εκλογές με τη σημερινή του στρατηγική.

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Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έχουν επισημάνει εδώ και καιρό πως ο στόχος «πρώτο κόμμα στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά» θα μετατραπεί σε μπούμερανγκ για τη Χαριλάου Τρικούπη! Είχαν αποκαλύψει επίσης πως κορυφαίο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη στην τελευταία συνεδρίαση του «πολιτικού κέντρου» είχε προτείνει στον Νίκο Ανδρουλάκη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου ώστε να επανεξεταστεί το θέμα των κυβερνητικών συμμαχιών.

Η αλήθεια είναι πως ο μήνας τέλη Σεπτεμβρίου με τέλη Οκτωβρίου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για το ΠΑΣΟΚ αν δεν ανακάμψει στις δημοσκοπήσεις, χωρίς -επαναλαμβάνουμε- ουδείς να θέτει θέμα ηγεσίας.

ΥΓ: Την εγκυρότητα της Αγγελικής Σπανού ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει.