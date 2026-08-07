Τα τηλεφωνήματα του Κώστα Καραμανλή και του Προκόπη Παυλόπουλου στον πρώην πρωθυπουργό- Η παρουσία Κυρανάκη.

Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, με τον Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Λένα και τον γιο τους Κώστα βαθιά συγκινημένους να βρίσκονται από νωρίς στο κοιμητήριο.

Από τις πολιτικές παρουσίες να ξεχωρίσουμε αυτή του Νίκου Δένδια που επέλεξε να παραστεί.

Παρά τα χίλια κύματα που έχει περάσει η σχέση του με τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό η παρουσία του υπουργού Άμυνας έδειξε ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Κώστας Καραμανλής και Προκόπης Παυλόπουλος τηλεφώνησαν στον Αντώνη Σαμαρά καθώς απουσίαζαν- ο πρώτος σύμφωνα με πληροφορίες εκτός Ελλάδας.

Θετική εντύπωση προκάλεσε και η απόφαση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη να παραστεί στο μνημόσυνο. Ο νέος γραμματέας της ΝΔ δεν ξέχασε το ρόλο που έπαιξε ο Αντώνης Σαμαράς στην ανάδειξη και εξέλιξή του- και αυτό και ανθρώπινα και πολιτικά τον τιμά...

Β.Σκ.