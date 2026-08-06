«Θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο sir Στέλιος Χατζηιωάννου.

Η Apollo Global συμφώνησε με την ​EasyJet για την εξαγορά της έναντι του ποσού των 7,7 δισ. δολαρίων.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ​αναπληρωτής διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία μετά την απόσυρση του «αντίπαλου δέους» Castlelake από την διεκδίκηση της εταιρείας.

Οι μετοχές της EasyJet ανέβηκαν κατά 3,1% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την απόσυρση της Castlelake, που ξεκαθάρισε την οριστική πορεία προς την εξαγορά της από την Apollo Global Management.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027. Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η Castlelake, προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανέφερε πως μετά από προσεκτική σκέψη, δεν σκοπεύει να κάνει προσφορά για την εξαγορά της EasyJet. H ανακοίνωση αυτή οδήγησε την EasyJet σε πτώση άνω του 6%, πριν ανακάμψει.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι επενδυτές της EasyJet θα δικαιούνται 7,15 λίρες ανά μετοχή (9,63 δολάρια), ποσό που αντιπροσωπεύει στο 54% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 27 Φεβρουαρίου, την τελευταία δηλαδή εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου Ιράν - ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξαγορά αυτή είναι πιθανό να ανατρέψει τη δυναμική στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

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Η ανακοίνωση του sir Στέλιου Χατζηιωάννου

Αμέσως μετά την είδηση, ο ιδιοκτήτης της ΕasyJet, sir Στέλιος Χατζηιωάννου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας την εξαγορά.

«Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της πρότασης της Apollo, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προτεινόμενη εξαγορά, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet. Παράλληλα, θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο sir Στέλιος Χατζηιωάννου.

Ο ιδιοκτήτης της easy Jetσυμπλήρωσε στην ανακοίνωσή του πως «η αφετηρία για τη δημιουργία του easy family of brands ξεκίνησε το 1994, όταν, σε ηλικία 27 ετών, ξεκίνησα την easyJet, το πρώτο από τα brands της οικογένειας easy. Το 2000 προχώρησα στην εισαγωγή της easyJet plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του στόλου της εταιρείας, ο οποίος από 19 αεροσκάφη τότε αριθμεί σήμερα περίπου 356. Την ίδια περίοδο έλαβα τη στρατηγική απόφαση να διατηρήσω την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος easyJet μέσω της ιδιωτικής μου εταιρείας, της easyGroup Ltd. Η ιδιοκτησία του easy family of brands έχει δημιουργήσει για εμένα μία σταθερή ροή εσόδων τα τελευταία 26 χρόνια, την οποία πλέον μπορώ και αξιοποιώ για τη χρηματοδότηση του κοινωφελούς έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου»

Τόνισε επίσης πως «χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία. Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd. Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας ως σημαντικοί μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της easyJet, στηρίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας».





