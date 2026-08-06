Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Cenergy, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,21% στα 23,18 ευρώ, ενώ η Metlen έκλεισε με κέρδη 2,88% στα 48,54 ευρώ.

Με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ολοκλήρωσε τις συναλλαγές το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.608,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%. Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 320,32 εκατ. ευρώ, έναντι 315,54 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τα πακέτα να ανέρχονται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,6 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 58 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 68 υποχώρησαν και 81 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 3.034,3 μονάδες (-0,01%). Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα ήταν μεικτή, με την Εθνική Τράπεζα να ενισχύεται κατά 1,05% στα 16,34 ευρώ και την Alpha Bank κατά 0,36%, ενώ η Eurobank υποχώρησε 1,03% στα 4,43 ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 0,80% στα 9,97 ευρώ. Η Optima Bank ξεχώρισε με άνοδο 2,05% στα 10,97 ευρώ.

Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,55% στις 6.657,1 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 3.148,3 μονάδες με απώλειες 0,24%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Cenergy, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,21% στα 23,18 ευρώ, ενώ η Metlen έκλεισε με κέρδη 2,88% στα 48,54 ευρώ, έχοντας προηγουμένως φτάσει ενδοσυνεδριακά έως τα 52 ευρώ.Θετικά κινήθηκε και η Helleniq Energy, με οριακή άνοδο 0,38% στα 13,09 ευρώ.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των blue chips σημείωσε η Βιοχάλκο, η οποία υποχώρησε κατά 4,37% στα 17,96 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ έκλεισε χαμηλότερα κατά 4,07% στα 21,66 ευρώ. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η ΕΛΧΑ (-3,10% στα 3,73 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,79% στα 45,32 ευρώ), ο ΟΤΕ (-2,27% στα 19,39 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (-1,88% στα 57,50 ευ).

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego ενισχύθηκε κατά 3,7% στα 6,44 ευρώ, ενώ η Ideal Holdings κατέγραψε άνοδο 1,95% στα 6,27 ευρώ. Αντίθετα, η Intracom υποχώρησε κατά 2,68% και η ΑΒΑΞ κατά 1,97%.