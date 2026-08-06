Το διαστημόπλοιο της Κορέας, Danuri, γνωστό και ως KPLO αποθανάτισε τις εικόνες πριν και μετά το ανώτερο μέρος του πυραύλου Falcon 9 της Space X προσκρούσει στη σεληνιακή επιφάνεια.

Δορυφόρος της Νότιας Κορέας απαθανάτισε εικόνες από το σημείο στη Σελήνη όπου συνετρίβη τμήμα του πυραύλου SpaceX του Ίλον Μασκ.

Η σύγκρουση σύμφωνα με τις εικόνες φέρεται να έγινε στην επιφάνεια της Σελήνης κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.

Ο πύραυλος της SpaceX που εκτόξευσε δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης συνετρίβη στη Σελήνη, όπως είχε ακριβώς προβλεφθεί, ανέφεραν επιστήμονες.

Τηλεσκόπιο στη Χιλή εντόπισε αυτό που οι αστρονόμοι έχουν αναγνωρίσει ως το νέφος συντριμμιών που προέκυψε από τη συντριβή, η οποία έγινε με ταχύτητα 8.700 χλμ/ώρα, ένα.

{https://x.com/nextecua/status/2085392274104434867}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το διαστημόπλοιο της Κορέας, Danuri, γνωστό και ως KPLO αποθανάτισε τις εικόνες πριν και μετά το ανώτερο μέρος του πυραύλου Falcon 9 της Space X προσκρούσει στη σεληνιακή επιφάνεια καθώς ξεκίνησε να υπερθερμαίνεται όσο πλησίαζε στο φεγγάρι, μετέδωσε το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικών Ερευνών της Κορέας.

{https://x.com/with_KASA/status/2085308374112223690}

Το δεύτερο στάδιο του πυραύλου της SpaceX που εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025 είχε παρεκκλίνει από την πορεία του τον τελευταίο χρόνο, αφού μετέφερε δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης στο διάστημα. Την Τετάρτη, πραγματοποίησε μια ακούσια αλλά πλήρως αναμενόμενη σύγκρουση με τη Σελήνη, με εκτιμώμενη ταχύτητα 8.700 χλμ./ώρα.

{https://x.com/AlertaMundoNews/status/2085391664319787115}

Το σύννεφο από τα συντρίμμια που προκλήθηκε από τη σύγκρουση παρατηρήθηκε από τηλεσκόπια στη Γη, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγκρουση συνέβη πριν καν δημοσιευτούν οι νέες εικόνες.

{https://x.com/SPACEdotcom/status/2085394668276371481}

Ο Danuri εκτοξεύτηκε με πύραυλο SpaceX το 2022 και βρίσκεται σε τροχιά 100 χιλιομέτρων πάνω από τον βόρειο και νότιο πόλο της Σελήνης από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Αρχικά είχε μια αποστολή ενός έτους, αλλά η διάρκεια ζωής του έχει έκτοτε παραταθεί έως το 2027.