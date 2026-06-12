Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 135 δολάρια ανά μετοχή, με τη SpaceX να διαθέτει συνολικά 555,6 εκατομμύρια μετοχές στο επενδυτικό κοινό.

Η SpaceX πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές στο χρηματιστήριο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αντλώντας 75 δισ. δολάρια από την αρχική δημόσια προσφορά των μετοχών της (IPO). Η εταιρεία του Ίλον Μασκ συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από επενδυτές σε όλο τον κόσμο, με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά πολύ τις διαθέσιμες μετοχές και την αποτίμησή της να φτάνει τα 1,78 τρισ. δολάρια.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 135 δολάρια ανά μετοχή, με τη SpaceX να διαθέτει συνολικά 555,6 εκατομμύρια μετοχές στο επενδυτικό κοινό. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ανέρχεται σε 75 δισ. δολάρια, ενώ μπορεί να αυξηθεί έως και στα 86 δισ. δολάρια εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμα υπερκατανομής, γνωστό και ως greenshoe option, διαθέτοντας επιπλέον μετοχές στην αγορά.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν πρωτοφανές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές αγοράς ξεπέρασαν περισσότερες από τρεις φορές τον αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν. Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, κρατικά επενδυτικά ταμεία από τις χώρες του Κόλπου, hedge funds αλλά και χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές έσπευσαν να αποκτήσουν συμμετοχή στην εταιρεία, θεωρώντας ότι η SpaceX διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών. Οι συνολικές εντολές τους ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια, γεγονός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την εταιρεία. Ωστόσο, λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης, εκτιμάται ότι στους ιδιώτες θα κατανεμηθεί μόνο το 20% έως 25% των μετοχών που διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς. Τη διαδικασία για τους Αμερικανούς ιδιώτες επενδυτές διαχειρίστηκε η Bank of America.

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πορείας σχεδόν δύο δεκαετιών, κατά τη διάρκεια των οποίων η SpaceX εξελίχθηκε από μια νεοφυή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους παγκοσμίως. Σήμερα δραστηριοποιείται στην εκτόξευση πυραύλων, στις δορυφορικές επικοινωνίες μέσω του Starlink και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας.

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Η εντυπωσιακή αποτίμηση της εταιρείας σημαίνει ότι πολλοί από τους πρώτους επενδυτές της βλέπουν πλέον τις συμμετοχές τους να αποκτούν τεράστια αξία. Επενδυτικοί οργανισμοί όπως η Baron Capital, η Ark Invest, η Fidelity, αλλά και μεγάλα venture capital funds που στήριξαν τη SpaceX στα πρώτα της βήματα, καταγράφουν σημαντικά λογιστικά κέρδη από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Παράλληλα, η επιτυχία της IPO θεωρείται ένδειξη ότι οι αγορές εξακολουθούν να δείχνουν ισχυρή εμπιστοσύνη στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Η SpaceX κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές όχι μόνο λόγω της σημερινής της δραστηριότητας, αλλά και εξαιτίας των προσδοκιών για τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών υπηρεσιών, των δορυφορικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης.