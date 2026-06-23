Aν είχες εισιτήριο για τον Chris Isaak, μπορείς να δεις τον Nick Cave στο Release Athens με ειδική έκπτωση.

To Release Athens θέλοντας να ευχαριστήσει τους φαν που βρέθηκαν στο 1ο special show του φεστιβάλ στο Θέατρο Λυκαβηττού με τον Chris Isaak, επιβραβεύει όλους τους κατόχους εισιτηρίου της συγκεκριμένης εκείνης ημέρας, παρέχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ακόμα ημέρα του Release Athens, με μια ειδική έκπτωση!

Η εν λόγω προσφορά ισχύει για την ημέρα που θα εμφανιστούν οι Nick Cave & the Bad Seeds και Baxter Dury (24/06) προς 55€ (από 68€).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι πολύ απλή και αρκούν λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους, με την ειδική αυτή παροχή.

Συγκεκριμένα:

1. Επισκέπτεστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

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2. Πατάτε το κουμπί ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ και στο πεδίο «παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας / please insert your code», πληκτρολογείτε τον αριθμό του barcode που αναγράφεται στο εισιτήριο σας (θα το βρείτε στο pdf που λάβατε κατά την αγορά του) και στη συνέχεια εμφανίζεται η έκπτωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε barcode μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ΜΙΑ φορά, οπότε πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τον αριθμό εισιτηρίων επιβράβευσης που επιθυμείτε να αγοράσετε.



Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας, τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο - όχι τηλεφωνικά ή μέσω email.

Θυμίζουμε ότι μετά την ακύρωση της εμφάνισης της Anna von Hausswolff η οποία βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης, μετά από χειρουργική επέμβαση, οι Nick Cave & The Bad Seeds όσο και ο Baxter Dury θα παρουσιάσουν εκτενέστερα sets.