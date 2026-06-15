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Η Πλατεία Νερού ανοίγει τις πόρτες της για το Release Athens 2026 με τους Limp Bizkit, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Ο Chris Isaak σήκωσε την αυλαία του Release Athens 2026, ξεσηκώνοντας το Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 13 Ιουνίου.



Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οι Limp Bizkit σηκώνουν την αυλαία του φεστιβάλ στην Πλατεία Νερού, για ακόμα ένα καυτό συναυλιακό καλοκαίρι, με ονόματα όπως: Nick Cave, Pet Shop Boys, Moby, Pantera, Helloween, Megadeth, Sabaton, The Offspring, Ημισκούμπρια, Παύλος Παυλίδης κ.ά.

Ακολουθεί ένας mini και χρηστικός δηγός για το Release Athens 2026

* Κάτοψη της Πλατείας Νερού

* Επιλογές parking στην περιοχή.

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Είσοδος στον χώρο εκδήλωσης - έλεγχος - ασφάλεια

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή και να απομακρύνει κάτοχο Εισιτηρίου από οποιαδήποτε Εκδήλωση διοργάνωσής της για τους εξής λόγους:

Το Εισιτήριο βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση έτσι ώστε είναι αδύνατο να σκαναριστεί και ακυρωθεί.

Αν υπάρχει υποψία πλαστογράφησης.

Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι βίαιος, προσβλητικός ή υποκινεί δημοσίως πράξεις μίσους, ρατσισμού, σεξισμού κλπ. Ειδικότερα ο κάτοχος που πριν ή κατά την είσοδό του συμπεριφέρεται με τρόπο βίαιο ή με την εμφάνισή του (ρουχισμός, σύμβολα, λάβαρα) παραβιάζει τον νόμο ή προσβάλλει τα δικαιώματα άλλων προσώπων.

Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών.

Ο κάτοχος εισιτηρίων δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρείας.

Το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί να απομακρύνει ή να περιορίσει κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.

Ο κάτοχος του Εισιτηρίου είναι κάτω από 16 ετών και είναι ασυνόδευτος από ενήλικο πρόσωπο.

Ο κάτοχος Εισιτηρίου απαιτεί να εισέλθει στον χώρο της Εκδήλωσης με το/τα κατοικίδιά του, εκτός και αν υπάρξει ειδική ανακοίνωση για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Εξαιρούνται οι σκύλοι οδηγοί/συνοδοί ΑΜΕΑ.

Ειδικότερα, για τα συνοδά μέλη των κατόχων εισιτηρίων ΑμεΑ, η είσοδος ενδέχεται να μην επιτραπεί στον συγκεκριμένο χώρο, εφόσον για λόγους πληρότητας απαιτείται να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, επιτρέπεται η παρουσία μόνο ενός (1) συνοδού ανά άτομο ΑμεΑ, τόσο στον χώρο ΑμεΑ όσο και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης (προαιρετική παροχή) για τη διευκόλυνση του κοινού.

Ο κάτοχος φέρει στον χώρο της Εκδήλωσης τα δικά του τρόφιμα, ποτά (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ροφημάτων όπως καφές, τσάι κλπ) και/ή αναψυκτικά.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του εμφιαλωμένου τους νερού (γυάλινη ή πλαστική συσκευασία), με αντίστοιχη συσκευασία που θα παρέχεται από την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ασφάλεια της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Εκδήλωσης.

Ο κάτοχος φέρει σακίδιο πλάτης ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ μέσης και για τα οποία υπάρχει υπόνοια μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων παρευρισκόμενων. Τα σακίδια μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.

Ο κάτοχος εισιτηρίου καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτους ή στον εαυτό του, υπό την επήρεια ουσιών ή λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση και η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη πλάνων και φωτογραφιών από την εκδήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, το lin up, τα εισιτήρια, εδώ.