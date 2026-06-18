Η προπώληση ξεκίνησε με αυστηρή σειρά προτεραιότητας έως την εξάντλησή τους.

Μετά την οριστικοποίηση του τελικού σχεδιασμού της Πλατείας Νερού για τη φετινή διοργάνωση, διατίθεται ένας πολύ περιορισμένος αριθμός επιπλέον εισιτηρίων για τη βραδιά των Gorillaz, The Flaming Lips, και Jehnny Beth στις 25 Ιουνίου 2026.

Η διάθεσή τους, στη γνωστή τιμή των 55€, μόλις ξεκίνησε με αυστηρή σειρά προτεραιότητας έως την εξάντλησή τους.

Η συνεργασία του Release Athens με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026, φέρνει μία από τις σημαντικότερες συναυλιακές βραδιές του φετινού καλοκαιριού στην Πλατεία Νερού.

Οι Gorillaz του Damon Albarn έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, η οποία έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, με τον διεθνή Τύπο να στέκεται στον κινηματογραφικό και απόλυτα καθηλωτικό χαρακτήρα του show τους, που συνδυάζει κλασικά τραγούδια από ολόκληρη την πορεία τους με υλικό από το πρόσφατο, έξοχο άλμπουμ τους, «The Mountain».

Μαζί τους, οι θρυλικοί The Flaming Lips, μία από τις πιο ευρηματικές και αγαπημένες μπάντες του alternative rock, και η Jehnny Beth, η χαρισματική πρώην frontwoman των Savages, που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής.

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Τηλεφωνικά στο 211770000

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Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

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