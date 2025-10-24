Η διάθεση των εισιτηρίων για την εμφάνιση του David Byrne στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Κυριακή 21 Ιουνίου, συνεχίζεται κανονικά.

Ο πολυδιάστατος κόσμος που δημιούργησε ο Damon Albarn με τον Jamie Hewlett, καταφθάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το μουσικόφιλο κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό!

Η εμφάνιση των Gorillaz, την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos, είναι ήδη sold out, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η ουσιαστική συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διατηρώντας τις τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα.



{https://youtu.be/1V_xRb0x9aw?si=zm8Bnv1v-aJeRAOg}

Το καλοκαίρι που μας έρχεται, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

H μεγάλη στήριξη στις ανακοινώσεις των δύο headliners του Release Athens x SNF Nostos 2026, επιβεβαίωσε την αγάπη του κοινού για αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο και την αισθητική των τελευταίων δεκαετιών.

{https://youtu.be/CJ54eImz88w?si=8IHyfiBxNbkk620E}

Η διάθεση των εισιτηρίων για την εμφάνιση του David Byrne στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Κυριακή 21 Ιουνίου, συνεχίζεται κανονικά. Ο σπουδαίος μουσικός έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, με ένα πανέμορφο show γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της εξίσου εμβληματικής σόλο διαδρομής του.

Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!

{https://youtu.be/_3eC35LoF4U?si=NuvAYwF3S3aEcf77}

Διάθεση εισιτηρίων για David Byrne:

Τηλεφωνικά: 211770000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Περισσότερα για το Release Athens 2026

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Release Athens έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα της χώρας. Φέτος, γιορτάζοντας 10 χρόνια ζωής, το φεστιβάλ επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Στη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε, το Release Athens φιλοξένησε κορυφαία ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος όπως οι Arctic Monkeys, Iggy Pop, Massive Attack, Pulp, Slipknot, The Offspring, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, London Grammar, Alice In Chains και Liam Gallagher, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα.

Με σύνθημά του το Making Memories Together, το φεστιβάλ παραμένει πιστό στο όραμα που το οδηγεί από την πρώτη στιγμή: να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες όπου καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές γράφουν μαζί τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026, θα γιορτάσει τη δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μόνο μία από τις πτυχές αυτής της πολυσυλλεκτικής, ανοιχτής διοργάνωσης. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών, θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος, πρακτικά και από κοντά.

Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το κεντρικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη δράση του Ιδρύματος, ειδικές παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα μαγικό διάλειμμα και άλλα πολλά που θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στο έτος. Stay tuned!