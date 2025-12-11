Η λίστα του Politco με τους 28 ανθρώπους που θα παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής τη χρονιά που έρχεται.

Το Politico δημοσίευσε τη λίστα με τους 28 πιο ισχυρούς ανθρώπους, οι οποίοι διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική και αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική την επόμενη χρονιά.

Στην κορυφή της λίστας δεν είναι κάποιος Ευρωπαίος ηγέτης, αλλά ο Ντόνλαντ Τραμπ. «Η προσπάθεια να περιγραφεί η σχέση της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει μια άσκηση πλήρους διπλωματίας» σχολιάζει το Politico. «Είναι εταίρος; Περιστασιακά. Απειλή; Κατά καιρούς. Μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με τους δικούς του όρους; Πάντα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η Ευρώπη έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο, κυρίαρχο εταίρο του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν την ήπειρο από τη μια μέρα στην άλλη.

Οι συντάκτες του Politico, είναι κάθετοι: «καθώς συντάσσαμε την ετήσια κατάταξη του Politico με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική γενικότερα για τον επόμενο χρόνο, η πραγματικότητα είναι αναπόφευκτη: Κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη φέτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες της Ευρώπης καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με έναν ασταθή εταίρο. Βλέπουν την απρόβλεπτη κατάσταση και την αυξανόμενη ασυμμετρία. Ωστόσο, παραμένουν πιστοί στην Ουάσινγκτον, με την υπόθεση ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου - και μεγάλο μέρος της ευημερίας της - εξακολουθεί να στηρίζεται στον αμερικανικό πυλώνα.

Ο Τραμπ από την άλλη, παράθεσε τη θεωρία του για το γιατί ασκεί τόση εξουσία στην Ευρώπη σε πρόσφατη συνέντευξη με την Ντάσα Μπερνς του Politico: «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», είπε.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δανή πρωθυπουργός, Μέττε Φρέντρικσεν, ακολουθεί ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Μαρίν Λεπεν, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τη δεκάδα κλείνουν ο Νάιτζελ Φάρατζ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μαρκ Ρούτε, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Κιρ Στάρμερ.

Σημειώνεται ότι ο Βολοντίμρ Ζελένσκι είναι στο Νο. 14 και ο Εμάνουελ Μακρόν στο 19 ενώ η λίστα των 28 κλείνει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Με πληροφορίες του Politico