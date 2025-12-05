Το έγγραφο των 33 σελίδων για τη Στρατηγική Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ αποτελεί μια σπάνια επίσημη εξήγηση της κοσμοθεωρίας του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του κατηγορούν την ΕΕ και τη μετανάστευση για την πλήρη πολιτισμική αποσύνθεση στην Ευρώπη.

Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώνεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία σημειώνει ότι η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική πολιτισμικής εξαφάνισης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

«Τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνικών φορέων που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις, λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, σαρωτική μείωση των γεννήσεων και απώλεια εθνικών ταυτοτήτων και αυτοπεποίθησης», αναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ στο έγγραφο των 33 σελίδων που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Αυτή η αφήγηση είναι πιθανό να βρει βαθιά απήχηση στα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, των οποίων τα εκλογικά προγράμματα βασίζονται κυρίως στην κριτική της ΕΕ, στις απαιτήσεις για περιορισμούς της μετανάστευσης από μουσουλμανικά και μη ευρωπαϊκά έθνη, και σε μια πατριωτική ώθηση για την ανατροπή αυτών που θεωρούν παρακμή των χωρών τους.

Η νέα στρατηγική ασφαλείας προσφέρει μια σαφή ιδεολογική ευθυγράμμιση μεταξύ του λαϊκιστικού κινήματος MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ και των εθνικιστικών κομμάτων της Ευρώπης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία έχει αναπτύξει ολοένα και στενότερους δεσμούς με ακροδεξιά κόμματα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, φαίνεται να υπαινίσσεται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα ιδεολογικά συμμαχικά ευρωπαϊκά κόμματα.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς της συμμάχους στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτήν την αναβίωση του πνεύματος. Η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει λόγο για μεγάλη αισιοδοξία», αναφέρει η αμερικανική στρατηγική.

Τραμπ: Η Αμερική παραμένει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία

Το έγγραφο αποτελεί μια σπάνια επίσημη εξήγηση της κοσμοθεωρίας του Τραμπ από την κυβέρνησή του. Τέτοιες στρατηγικές, τις οποίες οι πρόεδροι συνήθως δημοσιεύουν μία φορά κάθε θητεία, μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο τμήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατανέμουν τους προϋπολογισμούς και καθορίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες. Στο εισαγωγικό σημείωμα της στρατηγικής, ο Τραμπ την χαρακτήρισε «οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική παραμένει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας στη γη».

Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ», αλλά οι απόψεις της για την ήπειρο ευθυγραμμίζονται με τις προηγούμενες αρνητικές δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς σόκαρε την κυρίαρχη πολιτική τάξη στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, όταν επιτέθηκε στην Ευρώπη για τη μετανάστευση και την ελευθερία του λόγου.

Η ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης»

Το έγγραφο απηχεί επίσης τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι ελίτ σχεδιάζουν να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους στη μετανάστευση από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από μουσουλμανικές χώρες. «Μακροπρόθεσμα, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες το αργότερο, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαίοι», αναφέρει το έγγραφο.

Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πόλα Πίνιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι γνώριζε τη «δημοσίευση αυτής της έκθεσης», αλλά δεν είχε «τον χρόνο να την εξετάσει», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «σίγουρα» θα γνωστοποιήσει τη θέση της εν ευθέτω χρόνω.

«Η Ευρώπη εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναφέρεται, σε μια σύντομη απόκλιση από τη συζήτηση για την «πολιτισμική διαγραφή» της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ τονίζουν ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και για την αποκατάσταση της «στρατηγικής σταθερότητας» με τη χώρα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι «οι ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο», ενώ παράλληλα υπαινίσσεται ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία. Τα σχόλια αυτά γίνονται την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν κατ' ιδίαν ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να «προδώσει» την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Σε αντίθεση με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ για τις υποψήφιες χώρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει επίσης να «τερματίσει την αντίληψη και την αποτροπή της πραγματικότητας του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς επεκτεινόμενης συμμαχίας». Εξάλλου, δεν είναι μυστικό ότι ο Τραμπ δεν θέλει η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θέση που είχε και η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το όραμα Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση στο Δυτικό Ημισφαίριο ως προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ευημερία μας - μια προϋπόθεση που μας επιτρέπει να επιβάλλουμε με σιγουριά την παρουσία μας όπου και όποτε χρειάζεται στην περιοχή», αναφέρει το έγγραφο. «Οι όροι των συμμαχιών μας και οι όροι βάσει των οποίων παρέχουμε οποιοδήποτε είδος βοήθειας, πρέπει να εξαρτώνται από την εξάλειψη της αντίπαλης εξωτερικής επιρροής - από τον έλεγχο στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμένων και βασικών υποδομών έως την αγορά στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται ευρέως».

Το έγγραφο περιγράφει τέτοια σχέδια ως μέρος ενός «Συνεπούς Τραμπ» του Δόγματος Μονρόε. Το τελευταίο είναι η ιδέα που διατύπωσε ο Πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε το 1823 ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν κακόβουλες ξένες παρεμβάσεις στο δικό τους ημισφαίριο.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν δύσκολες επιλογές στον παγκόσμιο τομέα. «Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ελίτ της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έπεισαν τους εαυτούς τους ότι η μόνιμη αμερικανική κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν προς το συμφέρον της χώρας μας. Ωστόσο, οι υποθέσεις άλλων χωρών μας αφορούν μόνο εάν οι δραστηριότητές τους απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας», αναφέρει το έγγραφο.

Με πληροφορίες του Politico