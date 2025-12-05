Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης φαρμακείου,και δύο γιατροί ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι άλλοι πέντε γιατροί.

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που προχωρούσε συστηματικά σε εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων, προκαλώντας ζημία άνω των 435.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας φαρμακοποιός και επτά γιατροί, εκ των οποίων τρεις ειδικευόμενοι, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν από το 2021, αξιοποιώντας προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων –κυρίως ηλικιωμένων, αλλοδαπών, ανασφάλιστων και ατόμων που ζουν στο εξωτερικό– για να εκδίδει ψευδείς συνταγές, οι οποίες στη συνέχεια «εκτελούνταν» εικονικά στο φαρμακείο. Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες αποκόμιζαν παράνομες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ στη συνέχεια εμπορεύονταν και τα φάρμακα, αυξάνοντας το κέρδος τους.

Πώς στήθηκε η μεγάλη μπίζνα των εικονικών συνταγών

Το δίκτυο είχε επαγγελματική δομή και μεθοδικότητα: εντόπιζε ΑΜΚΑ, εξέδιδε ψευδείς συνταγές –ακόμη και για σκευάσματα που δεν αντιστοιχούσαν στο φύλο ή στις ανάγκες των φερόμενων ασθενών– και στη συνέχεια πλαστογραφούσε υπογραφές για να προχωρήσει στις εικονικές εκτελέσεις. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται 839 συσκευασίες φαρμάκων, μερικά εκ των οποίων περιείχαν ναρκωτικές ή ψυχοτρόπες ουσίες, ακόμη και ουσίες ντόπινγκ.

Από την έρευνα προέκυψαν συνολικά 12.897 ψευδώς συνταγογραφημένες περιπτώσεις, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης 9.390 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που θεωρούνται κρίσιμα για την έρευνα, μεταξύ των οποίων χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές και πλήθος πλαστών συνταγών.

Οι συλληφθέντες –ο 34χρονος φαρμακοποιός, η 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και ένας 58χρονος γιατρός– οδηγήθηκαν στην εισαγγελία. Η δικογραφία περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους πέντε γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση συμμορίας, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, πλαστογραφία, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο ΕΟΠΥΥ και οι διωκτικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.