Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο η EEAS ανέθεσε, την περίοδο 2021–2022, τη σύσταση της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης.

Η βελγική αστυνομία προχώρησε στην άρση της κράτησης της πρώην κορυφαίας διπλωμάτη της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και του πρώην γενικού γραμματέα της ΕΑSS Στεφάνο Σανίνο, έπειτα από την ανάκρισή τους στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, κι ο Σανίνο, μέλος του προσωπικού του Κολεγίου της Ευρώπης, συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το αν ο διαγωνισμός ανάθεσης για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας είχε στηθεί υπέρ του Κολεγίου της Ευρώπης.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη στις προμήθειες και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Απελευθερώθηκαν, καθώς δεν θεωρούνται επικίνδυνοι φυγής», αναφέρει η δήλωση του κατήγορου.