Επιστήμονας αποκαλύπτει τα απρόσμενα οφέλη τους.

Παρότι οι πατάτες έχουν αποκτήσει κακή φήμη, νέα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην απώλεια βάρους όσο και στη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, ιδίως σε άτομα με διαταραγμένο μεταβολισμό της γλυκόζης.

Η Candida J. Rebello, επίκουρη καθηγήτρια και διευθύντρια του Προγράμματος Διατροφής και Χρόνιων Παθήσεων στο Pennington Biomedical Research Center, εξηγεί πώς απλές διατροφικές αλλαγές —όπως η σωστή ενσωμάτωση πατατών— μπορούν να οδηγήσουν σε χορταστικά γεύματα και καλύτερη διαχείριση της υγείας.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει διαδεδομένες παρανοήσεις και φωτίζει τα εντυπωσιακά διατροφικά οφέλη της πατάτας. Αν ανήκεις σε όσους θεωρούν ότι οι πατάτες δεν χωρούν σε μια υγιεινή διατροφή, αυτή η έρευνα ίσως σου αλλάξει γνώμη.

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί συχνή συνέπεια της παχυσαρκίας και ξεκινά με την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη. Η έρευνά μας εστιάζει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και της γλυκαιμικής απόκρισης σε άτομα με παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη.

Τι δείχνει η έρευνα για τις πατάτες;

Οι πατάτες έχουν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα —περιέχουν δηλαδή λίγες θερμίδες σε σχέση με τον όγκο τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη μελέτη μας αντικαταστήσαμε το 40% του κυρίως πιάτου (κρέας ή ψάρι) με πατάτες, διατηρώντας μεγάλη ποσότητα φαγητού αλλά μειώνοντας την ενεργειακή του αξία. Οι πατάτες προετοιμάστηκαν ώστε να αυξηθεί η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες: βράστηκαν, ψύχθηκαν για 24 ώρες και χρησιμοποιήθηκαν με τη φλούδα τους.

Το ημερήσιο διατροφικό πρόγραμμα ήταν πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, ολικής άλεσης προϊόντα, γαλακτοκομικά και περιστασιακά επιδόρπια. Σε διάστημα οκτώ εβδομάδων οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο 5,6% του βάρους τους (περίπου 5,8 κιλά), ενώ η αντίσταση στην ινσουλίνη βελτιώθηκε. Το πιο αξιοσημείωτο; Παρότι έτρωγαν λιγότερες θερμίδες, οι συμμετέχοντες ένιωθαν χορτάτοι.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των ευρημάτων;

Η αλλαγή διατροφικών συνηθειών είναι δύσκολη. Οι πιο επιτυχημένες προσεγγίσεις δεν ανατρέπουν τις υπάρχουσες συνήθειες, αλλά εισάγουν μικρές, στρατηγικές τροποποιήσεις.

Η ενεργειακή πυκνότητα αναφέρεται στις θερμίδες ανά γραμμάριο τροφής. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες έχουν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, αυξάνουν τον όγκο του γεύματος και μειώνουν τις θερμίδες χωρίς να μικραίνει η μερίδα. Επειδή οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν σταθερό βάρος τροφής, μια δίαιτα χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια μείωση θερμίδων —χωρίς συνειδητό περιορισμό.

Αυτό την καθιστά πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συμβουλές «φάε λιγότερο», που σπάνια αποδίδουν.

Πώς επηρεάζει αυτή η προσέγγιση άτομα με διαβήτη τύπου 2;

Το 80% των ατόμων με παχυσαρκία πάσχει από διαβήτη τύπου 2. Με τη μείωση του βάρους και τη βελτίωση της γλυκαιμικής απόκρισης, η διατροφή που μελετήσαμε συμβάλλει στη διαχείριση δύο βασικών παραγόντων της νόσου: του υπερβολικού βάρους και της αυξημένης γλυκόζης στο αίμα.

Ποιες παρανοήσεις για τις πατάτες καταρρίπτει η έρευνά σας;

Παρόλο που οι πατάτες αποτελούν βασικό και θρεπτικό τρόφιμο, συχνά κατατάσσονται λανθασμένα στις «λιγότερο υγιεινές» φυτικές επιλογές. Επιδημιολογικές μελέτες τις έχουν συνδέσει με αύξηση βάρους και αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Ωστόσο, η μελέτη μας δείχνει ότι όταν εντάσσονται σε ένα συνολικά υγιεινό διατροφικό πρότυπο, όχι μόνο δεν βλάπτουν, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση βάρους και στη βελτίωση του μεταβολισμού.

Πέρα από τους υδατάνθρακες: ποια θρεπτικά συστατικά προσφέρουν οι πατάτες;

Οι πατάτες περιέχουν ελάχιστα λιπαρά και είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και κάλιο —δύο θρεπτικά συστατικά που θεωρούνται σημαντικά για τη δημόσια υγεία.

Παρότι αναγνωρίζονται κυρίως για το άμυλό τους, οι πατάτες είναι πηγή φυτοχημικών και έχουν μοναδικές ιδιότητες που βοηθούν στη σταθεροποίηση και αύξηση του όγκου των τροφίμων.

Η ψύξη των μαγειρεμένων πατατών οδηγεί στη δημιουργία αμύλου που χωνεύεται πιο αργά, ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού, καθώς και ανθεκτικού αμύλου (τύπου 3), το οποίο δεν μεταβολίζεται και δεν προσθέτει θερμίδες.

Ποια είναι η πρακτική αξία της έρευνας;

Η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2 αποτελούν μεγάλη πρόκληση τόσο στη Λουιζιάνα όσο και παγκοσμίως. Οι δίαιτες χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας μπορούν να μειώσουν τις θερμίδες ακούσια, χωρίς στερήσεις. Αυτό τις καθιστά περισσότερο εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην έρευνα;

Η απώλεια βάρους συνοδεύεται από μείωση τόσο της λιπώδους όσο και της άλιπης μάζας. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία των μυών και για την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η ομάδα εξετάζει πλέον πώς επηρεάζει η συγκεκριμένη δίαιτα τη μυϊκή μάζα και τη λειτουργικότητα.